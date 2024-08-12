Пожар в градирне №1 ЗАЭС: что это за сооружение, каковы риски подобных халатностей россиян
На временно оккупированной Запорожской атомной станции 11 августа произошел пожар на градирне №1. Всего на ЗАЭС есть два таких сооружения. Градирни расположены примерно в 1 километре от энергоблоков.
Что это за сооружения, какие возможные причины пожара и какие риски подобных пожаров на ЗАЭС, рассказывает 24 Канал.
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Что такое градирни
Градирни – это башни, которые предназначены для охлаждения воды. Вы точно видели эти сооружения на фото в интернете, ведь они являются едва ли не самыми узнаваемыми на площадках атомных электростанций.
Градирни – башни, которые преимущественно охлаждают воду / Фото из Википедии
Башенные градирни бывают разных форм и размеров и работают не только в тепловой и атомной энергетике, но и в химической и металлургической промышленности, где не только охлаждают, но и очищают различные вещества.Справочно. На Хмельницкой АЭС градирен нет, на Южноукраинской АЭС они вентиляторные и небольшие. На Запорожской – их две, а вот на Ровенской АЭС – шесть.
Пожар произошел на градирне №1
В Энергодаре две градирни расположены на северной стороне пруда-охладителя за пределами периметра атомной электростанции.
Градирни на ЗАЭС / Фото Google maps
Градирни расположены в 1 километре от атомного блока / Фото Скриншот
Вероятная причина пожара – халатность россиян
По данным "Энергоатома", россияне используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные автомобили.
Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС.
Отмечают, что градирня номер один, где произошел пожар, расположена примерно в километре от энергоблоков станции.
Пожар на градирне ЗАЭС 11 августа / Скриншот с видео
В Энергоатоме также сообщили, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усиливает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС, а масштабные пожары могут приводить вплоть до радиационной аварии.