Пожар в градирне №1 ЗАЭС: что это за сооружение, каковы риски подобных халатностей россиян

На временно оккупированной Запорожской атомной станции 11 августа произошел пожар на градирне №1. Всего на ЗАЭС есть два таких сооружения. Градирни расположены примерно в 1 километре от энергоблоков.

Что это за сооружения, какие возможные причины пожара и какие риски подобных пожаров на ЗАЭС, рассказывает 24 Канал.

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Что такое градирни

Градирни – это башни, которые предназначены для охлаждения воды. Вы точно видели эти сооружения на фото в интернете, ведь они являются едва ли не самыми узнаваемыми на площадках атомных электростанций.



Градирни – башни, которые преимущественно охлаждают воду / Фото из Википедии

Башенные градирни бывают разных форм и размеров и работают не только в тепловой и атомной энергетике, но и в химической и металлургической промышленности, где не только охлаждают, но и очищают различные вещества.

Пожар произошел на градирне №1

. На Хмельницкой АЭС градирен нет, на Южноукраинской АЭС они вентиляторные и небольшие. На Запорожской – их две, а вот на Ровенской АЭС – шесть.

В Энергодаре две градирни расположены на северной стороне пруда-охладителя за пределами периметра атомной электростанции.



Градирни на ЗАЭС / Фото Google maps



Градирни расположены в 1 километре от атомного блока / Фото Скриншот

Вероятная причина пожара – халатность россиян

По данным "Энергоатома", россияне используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные автомобили.

Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС.

Отмечают, что градирня номер один, где произошел пожар, расположена примерно в километре от энергоблоков станции.



Пожар на градирне ЗАЭС 11 августа / Скриншот с видео

Такие действия оккупантов значительно увеличивают риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС

В Энергоатоме также сообщили, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усиливает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС, а масштабные пожары могут приводить вплоть до радиационной аварии.