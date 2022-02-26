"Грады" обстреливают Тепличное, тревога в Сумах продолжается
26 февраля 2022 , 17:33Читати новину українською
Источник:Сумская ОГА
Российские оккупанты продолжают обстрел украинских территорий. Оккупанты применяют огонь из "Градов".
Российские оккупанты продолжают обстрел украинских территорий. ВСУ дает активный отпор врагу, противник обстреливает артиллерию не только стратегические, но и гражданские объекты.
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Обстрел Тепличного и тревога в Сумах
В Сумской ОГА сообщили, что оккупанты ведут обстрел Тепличного. Враг использует реактивную систему залпового огня "Град".
Также есть вероятность обстрела Сум, поэтому в городе продолжается воздушная тревога.
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