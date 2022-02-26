Російські окупанти продовжують обстріл українських територій. ЗСУ дає активну відсіч ворогу, противник обстрілює артилерію не лише стратегічні, а й цивільні об'єкти.
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Обстріл Тепличного та тривога у Сумах
У Сумській ОДА повідомили, що окупанти ведуть обстріл Тепличного. Ворог використовує реактивну систему залпового вогню "Град".
Також є ймовірність обстрілу Сум, тому у місті триває повітряна тривога.
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