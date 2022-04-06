График эвакуационных поездов на 6 апреля
6 апреля 2022 , 06:41Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзлизныця опубликовала график эвауцационных поездов на 6 апреля. Людей, в частности, будут вывозить из Краматорска, Покровска, Новозолотаревки и Чопа.
Также запланированы и международные рейсы. Время отправки может изменяться, поэтому следите за обновлениями на официальном сайте.
Интересно Взрывы на Львовщине, крайне низкая вероятность наступления Беларуси: основное за 41 день войны
Эвакуационные поезда 6 апреля
Краматорск
- 13:00 – 274/273 Краматорск – Львов
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
- 17:00 – 278/277 Краматорск – Львов
Другие рейсы
- 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
- 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр (билеты в продаже)
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 6 апреля
Польша
- 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль (билеты в продаже)
- 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Винница (11:25) – Пшемысль (билеты в продаже)
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты в продаже, оформлять до станции Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм (билеты в продаже, оформлять до станции Ягодин)
- 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль (билеты в продаже)
- 19:13 – 67/68–910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм (билеты в продаже)
Словакия
- 11:35 №8661 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 13:49)
- 16:50 №961 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь (билеты в продаже)
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
Чехия
- билеты отсутствуют
Румыния
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена (билеты в продаже)