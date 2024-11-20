В Yasno ответили, как применяют графики отключений света

По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко ситуация после масштабного обстрела по энергетическим объектам улучшается. Графики отключений применяют по результатам российских атак.

Энергетики работают и днем, и ночью, чтобы обеспечить надлежащую работу энергосистемы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

Смотрите также Опять графики: как будут отключать свет в Украине 20 ноября

Как применяют графики отключений после обстрелов

Как отмечает Сергей Коваленко, существуют определенные протоколы, как и когда применять графики отключений света после повреждений энергетической системы.

Последствия бывают разные и по ним энергетики анализируют, какие графики отключений уместно применить в конкретном случае.

Причины ввести графики бывают разные. Причиной может стать недостаток общей генерации, что не позволяет обеспечить все потребности населения в электроэнергии. Другой причиной может быть повреждение сетевых объектов, то есть уже возникает проблема доставить электроэнергию в определенные места.

Энергетики усиленно работают круглосуточно, чтобы энергосистема могла удовлетворить потребности населения и предприятий. Если можно включить свет, его включают. В случае ликвидации дефицита в энергосистеме, графики отменяют.

Коваленко отметил, что ситуация после масштабного обстрела улучшается. Вместо двух очередей отключений сейчас есть только одна.