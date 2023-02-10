Что происходит с отключением света в Украине 10 февраля: графики и перечень городов

Из-за террористических атак россиян в Украине действуют плановые и экстренные отключения света. Также на ситуацию с электроэнергией влияет погода.

Об актуальной ситуации с графиками отключений света по состоянию на 10 февраля рассказывает 24 Канал.

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Ситуация со светом в Киеве и в Киевской области

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"Укрэнерго" предоставило новые ограничения потребления электроэнергии на 10 февраля.

В Киеве они покроют на 66% от потребности в электроєнергии. Это позволяет использовать графики стабилизационных отключений. Смотрите графики для Киева здесь.

А в Киевской области электроснабжение ограничиваться не будет. Поскольку Укрэнерго будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Киевской области для определения актуальных показателей.

Ситуация в Ровненской области

Глава ОВА Виталий Коваль опубликовал актуальный график отключений света в городе Ровно и Ровненской области на 10 февраля. Просмотреть их можно по этим ссылкам:

В ОВА напомнили, что графики могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

Что со светом на Волыни

Волыньоблэнерго сообщило, 10 февраля Укрэнерго не установило лимит потребления электрической энергии на территории области в течение всего дня.

Графики почасового отключения в этот день не будут применяться. В пятницу, 10 февраля, день режимных замеров – энергетики зафиксируют реальный уровень,

– говорится в сообщении.

Отключение в Хмельницкой области

По состоянию на утро 10 февраля в Хмельницкой области пообещали, что ночью и с 09:00 до 15:00 свет не будут выключать.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницком / Инфографика Хмельницкоблэнерго

Отключение на Прикарпатье

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что благодаря солнечной погоде в течение световых часов отключения не планируют. Однако при условии, что не будет непредвиденных обстоятельств.

Ориентировочный график такой:

1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2

03:00 до 05:00, 09:00 до 18:00, 21:00 до 22:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 03:00, с 06:00 до 09:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

с 05:00 до 06:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения.

Подочереди 1.3, 1.4

03:00 до 06:00, 09:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 03:00, с 06:00 до 09:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

с 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

с 04:00 до 06:00, 09:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 03:00, с 06:00 до 09:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

с 03:00 до 04:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения.

Подочереди 2.3, 2.4

с 01:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 09:00 до 15:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением

с 03:00 до 06:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 00:00 до 01:00, 08:00 до 09:00 20:00 до 21:00 – возможны отключения.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

с 00:00 до 02:00, 06:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

с 03:00 до 06:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 02:00 до 03:00 – возможны отключения.

Подочереди 3.3, 3.4

с 00:00 до 03:00, 07:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

с 03:00 до 06:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 06:00 до 07:00, 18:00 до 19:00 – возможны отключения.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь:

обесточенной подочередь 4.1 будет с 17:00 до 21:00

обесточенной подочередь 4.2 будет с 15:00 до 19:00

обесточенной подочередь 4.3 будет с 21:00 до 24:00

В Винницкой области действуют графики

В Винницкой области 10 февраля продолжают действовать графики отключения света. Они актуальны при стабильности энергосистемы и отсутствии новых атак.



График отключения света в Виннице / Инфографика Винницаоблэнерго

На Запорожье вводят графики почасовых отключений

В ночь на 10 февраля российские войска совершили очередной обстрел и повредили объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому НЭК "Укрэнерго" в срочном порядке существенно снизило лимит энергопотребления для Запорожской области.

С 8 утра в регионе были введены графики почасовых стабилизационных отключений.

с 08:00 до 12:00 отключаются одновременно потребители первой и второй очередей.

с 12:00 до 16:00 будет отключаться третья очередь.

В Сумах экстренные отключения

Отмечают, что из-за угрозы новых ракетных обстрелов по распоряжению НЭК "Укрэнерго" происходят экстренные отключения электроэнергии в Сумской области.

Графики в Полтаве

10 февраля в Полтаве и области действуют стабилизационные графики отключения света. Отмечают, что при отключении одновременно двух очередей (-4/+2) свет БУДЕТ в такие часы: