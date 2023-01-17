Отключение света в Украине 17 января: графики и перечень городов

Украинская энергосистема сильно пострадала от массированных ударов России, но продолжает работать. Чтобы стабилизировать ситуацию, в Украине действуют почасовые отключения электроэнергии.

В этом материале 24 Канал рассказывает об актуальной информации об отключении электроэнергии в разных областях Украины.

Важно Ситуация со светом в Киеве дальше сложная, – в Yasno объяснили, что на это влияет

Что со светом в Киеве и области

В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

В регионе также происходят экстренные отключения. Графики не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Что будет с электричеством на Днепропетровщине

17 января на Днепропетровщине продолжаются экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. Графики плановых обесточений пока не действуют.

Отключение света в Ровенской области

Графики отключений электроэнергии 17 января:

График отключения света в Хмельницкой области.

Днем будут выключать по 2 очереди одновременно, ночью – одну.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / фото "Хмельницкоблэнерго"

В Кропивницком действуют графики

С 8:00 17 января график почасового отключения электроэнергии в Кропивницком такой: два часа электричество есть, два часа нет.

Как будут выключать свет на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Подочереди 1.3, 1.4

С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением

С 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00 – возможны отключения

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 16:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения

Подочереди 2.3, 2.4

С 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 14:00, с 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 01:00 до 02:00, с 07:00 до 08:00 и с 19:00 до 20:00 – возможны отключения

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00 и с 21:00 до 22:00 – возможны отключения

Подочереди 3.3, 3.4

С 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00 и с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 и 18:00 до 19:00 – возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной очередь 4.1 будет с 09:00 и 13:00 и 17:00 до 21:00.

Обесточенной очередь 4.2 будет с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00.

Какая ситуация со светом в Сумской области

17 января в Сумской области будет действовать график почасовых отключений:

С 00:00 до 08:00 – в режиме +4/-2;

С 08:00 до 24:00 – в режиме -4/+2.



Отключение света в Сумской области / фото "Сумыоблэнерго"

Электроснабжение в Винницкой области

График обесточений от облэнерго на 17 января:

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.

Действуют ли графики отключений во Львовской области

17 января во Львове и области действует график почасовых отключений, в частности, вероятное отсутствие электроэнергии во время "Возможных отключений" (белые ячейки графика).

Узнать график и свою группу отключения можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".