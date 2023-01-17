Отключение света в Украине 17 января: графики и перечень городов
Украинская энергосистема сильно пострадала от массированных ударов России, но продолжает работать. Чтобы стабилизировать ситуацию, в Украине действуют почасовые отключения электроэнергии.
- 1Что со светом в Киеве и области
- 2Что будет с электричеством на Днепропетровщине
- 3Отключение света в Ровенской области
- 4График отключения света в Хмельницкой области.
- 5В Кропивницком действуют графики
- 6Как будут выключать свет на Прикарпатье
- 7Какая ситуация со светом в Сумской области
- 8Электроснабжение в Винницкой области
- 9Действуют ли графики отключений во Львовской области
В этом материале 24 Канал рассказывает об актуальной информации об отключении электроэнергии в разных областях Украины.
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Что со светом в Киеве и области
В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь.
В регионе также происходят экстренные отключения. Графики не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь.
Что будет с электричеством на Днепропетровщине
17 января на Днепропетровщине продолжаются экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. Графики плановых обесточений пока не действуют.
Отключение света в Ровенской области
Графики отключений электроэнергии 17 января:
- Город Ровно – по ссылке.
- Ровенская область – по ссылке.
График отключения света в Хмельницкой области.
Днем будут выключать по 2 очереди одновременно, ночью – одну.
К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.
Отключение света в Хмельницкой области / фото "Хмельницкоблэнерго"
В Кропивницком действуют графики
С 8:00 17 января график почасового отключения электроэнергии в Кропивницком такой: два часа электричество есть, два часа нет.
Как будут выключать свет на Прикарпатье
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2
- С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
Подочереди 1.3, 1.4
- С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00 – возможны отключения
2 очередь
Подочереди 2.1, 2.2
- С 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 16:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения
Подочереди 2.3, 2.4
- С 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 14:00, с 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 01:00 до 02:00, с 07:00 до 08:00 и с 19:00 до 20:00 – возможны отключения
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
- С 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены
- С 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00 и с 21:00 до 22:00 – возможны отключения
Подочереди 3.3, 3.4
- С 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00 и с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены
- С 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 и 18:00 до 19:00 – возможны отключения
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточенной очередь 4.1 будет с 09:00 и 13:00 и 17:00 до 21:00.
- Обесточенной очередь 4.2 будет с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00.
Какая ситуация со светом в Сумской области
17 января в Сумской области будет действовать график почасовых отключений:
- С 00:00 до 08:00 – в режиме +4/-2;
- С 08:00 до 24:00 – в режиме -4/+2.
Отключение света в Сумской области / фото "Сумыоблэнерго"
Электроснабжение в Винницкой области
График обесточений от облэнерго на 17 января:
- 1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.
Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.
Действуют ли графики отключений во Львовской области
17 января во Львове и области действует график почасовых отключений, в частности, вероятное отсутствие электроэнергии во время "Возможных отключений" (белые ячейки графика).
Узнать график и свою группу отключения можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".