У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про актуальну інформацію щодо відключення електроенергії у різних областях України.

Важливо Ситуація зі світлом у Києві далі складна, – в Yasno пояснили, що на це впливає

Що зі світлом у Києві та області

У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

У регіоні також відбуваються екстрені відключення. Графіки не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Що буде з електрикою на Дніпропетровщині

17 січня на Дніпропетровщині тривають екстрені вимкнення електроенергії, повідомили в ДТЕК. Графіки планових знеструмлень наразі не діють.

Відключення світла на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 17 січня:

Графік відключень світла на Хмельниччині

Вдень вимикатимуть по 2 черги одночасно, вночі – одну.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / фото "Хмельницькобленерго"

У Кропивницькому діють графіки

З 8:00 17 січня графік погодинного відключення електроенергії у Кропивницькому такий: дві години електрика є, дві години немає.

Як вимикатимуть світло на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені.

З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, з 14:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

З 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 2.3, 2.4

З 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 14:00, з 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 01:00 до 02:00, з 07:00 до 08:00 та з 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 16:00 та з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені.

З 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00 та з 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 3.3, 3.4

З 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00 та з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені.

З 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 та 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 та 13:00 та з 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Яка ситуація зі світлом на Сумщині

17 січня на Сумщині діятиме чинний графік погодинних відключень:

З 00:00 до 08:00 – у режимі +4/-2;

З 08:00 до 24:00 – у режимі -4/+2.



Відключення світла на Сумщині / фото "Сумиобленерго"

Електропостачання на Вінниччині

Графік знеструмлень від обленерго на 17 січня:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

Черговість планових відключень можна переглянути тут.

Чи діють графіки відключень на Львівщині

17 січня у Львові та області діє графік погодинних відключень, зокрема, ймовірна відсутність електроенергії у час "Можливих відключень" (білі клітинки графіку).

Дізнатися графік та свою групу відключення можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".