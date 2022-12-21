Отключение света в Украине 21 декабря: графики и перечень городов
Украинская энергосистема продолжает приходить в себя после девяти массированных атак России. Чтобы стабилизировать ситуацию, в Украине продолжаются вынужденные отключения света.
О ситуации в регионах, а также, как выключать свет 21 декабря – читайте в материале 24 канала.
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Экстренные отключения света в Киеве
В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений бездействуют.
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что о приближении к плановым графикам пока даже не стоит рассчитывать.
Какая ситуация со светом в Ровенской области
В Ровно и области 21 декабря действуют графики отключения света. Свой адрес можно найти:
Отметим, что они могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.
В Запорожье действуют стабилизационные отключения
21 декабря в Запорожской области продлятся стабилизационные отключения света. Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с возможной небольшой.
Возможна задержка в случае объявления воздушной тревоги. Состояние единой энергосистемы остается сложным, поэтому сегодня возможны введение также аварийных стабилизационных и экстренных стабилизационных отключений электроэнергии.
Графики отключения света на Запорожье / Фото "Запорожьеоблэнерго"
Как будут выключать свет на Сумщине
21 декабря в Сумах и области действуют графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО). Они имеют три очереди (время указано, начиная с 8 часов утра):
- 1 очередь – 08:00 – 10:00; 12:00 – 16:00; 18:00 – 22:00.
- 2 очередь – 08:00 – 12:00; 14:00 – 18:00; 20:00 – 24:00.
- 3 очередь – 10:00 – 14:00; 16:00 – 20:00; 22:00 – 24:00.
До стабилизации ситуации в энергосистеме отключения по ГБО будут происходить в режиме -4/+2. Подробнее – читайте по ссылке.
Об электроснабжении на Прикарпатье
В Ивано-Франковской области доведенный лимит по состоянию на 21 декабря есть в пределах лимитов предыдущих суток: ночной – 197, 47 мегаватт и дневной – 274 мегаватт. Схема отключений остается 4 на 2 – то есть два часа со светом, а четыре – без.
Графики отключения света в Прикарпатье:
- 1 очередь: не будет света – с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 08:00, с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 20:00 и с 22:00 до 24: 00.
- Будет свет – с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.
- 2 очередь: не будет света – 00:00 до 04:00, с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00.
- Будет свет – с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00.
- 3 очередь – будет свет 02:00 до 06:00, с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00 и с 20:00 до 24:00.
- Не будет света – с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
Будет ли свет в Винницкой области
График почасовых обесточений 21 декабря в Винницкой области.
- 1 очередь: 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:00
- 2 очередь: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00
- 3 очередь: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
Обратите внимание! В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго".
Какая ситуация в Хмельницкой области
В целях стабилизации работы энергосистемы в Хмельницкой области действуют графики почасовых отключений. График учитывает поочередность отключений потребителей и сохранение распределения электрической энергии объектам критической инфраструктуры.
В настоящее время Хмельницкая область разделена на 4 очереди. Графики отключения света:
- 7:00 – 11:00 – 1, 3 очереди;
- 11:00 – 15:00 – 2, 4 очереди;
- 15:00 – 19:00 – 1, 3 очереди;
- 19:00 – 23:00 – 2, 4 очереди;
- 23:00 – 3:00 – 1, 3 очереди;
- 3:00 – 7:00 – 2, 4 очереди.
Графики отключения света в Хмельницком / Фото "Хмельницкоблэнерго"
В Днепре действуют экстренные отключения света
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
В настоящее время графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, призывают в ДТЭК.
Новые графики в Одессе
В Одессе 19 декабря действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можете здесь.
В настоящее время в регионе есть три категории:
- Свет есть. Периоды, когда планируется включение света. Это белый цвет на графике;
- Света нет. Периоды, когда планируется отключение света для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не использовать лифты. Это светло-серый цвет в графике.
Какая ситуация во Львовской области
Во Львовской области для стабилизации энергосистемы разработали график отключений, по которому свет будут подавать по 4 часа дважды в день. Также есть 8 часов в сутки, во время которых свет могут подавать, а могут выключать, в зависимости от ситуации в энергосистеме.
По состоянию на утро во Львовской области не применяют аварийные отключения.
Как будут свет на Львовщине: фото графиков
Как найти график отключения электроэнергии
Вот список крупнейших украинских городов и обслуживающих их компаний:
- График отключений электроэнергии в Виннице: АО ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО".
- График отключений электроэнергии в Луцке: ЧАО ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО ".
- График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО ДТЕК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ "
- График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии на Закарпатье: ЧАО ЗАКАРПАТЬЕОБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии во Львове: ЧАО "ЛЬВООБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии в Николаеве: АО НИКОЛАЕВОБЛЕНЭРГО "
- График отключений электроэнергии в Одессе: АО "ДТЕК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
- График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЕНЭРГО"