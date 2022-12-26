Где в Украине не будет света 26 декабря: графики и города
Графики отключения света является вынужденным шагом, чтобы сохранить критическую инфраструктуру страны после террористических атак врага. Сейчас во всех областях действуют плановые отключения. Однако в некоторых регионах применяются аварийные отключения.
- 1Отключение света в Киеве и области
- 2Что со светом в Ровенской области
- 3Что будет с электричеством на Прикарпатье
- 4Свет в Запорожской области
- 5Какая ситуация со светом в Хмельницкой области
- 6Будет ли свет в Черкасской области
- 7Какой график отключений света в Черновицкой области
- 8В Винницкой области не будет электроэнергии
- 9Что с электричеством во Львовской области
- 10Будет ли электроснабжение в Николаевской области
- 11В Днепропетровской области действуют графики отключений света
Какие регионы на 26 декабря все еще имеют сложную ситуацию с мощностью – рассказываем в материале 24 канала.
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Отключение света в Киеве и области
26 декабря в Киеве проходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Проверить наличие текущих отключений можно здесь.
В регионе также происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Что со светом в Ровенской области
Графики отключений электроэнергии 26 декабря:
Что будет с электричеством на Прикарпатье
26 декабря схема отключений остается 4 на 4. Ориентировочно:
1 очередь
- С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена
- С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением
2 очередь
Подочереди 2.1 и 2.2
- С 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена
- С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением
- С 07:00 до 08:00 – очередь будет с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения
Подочереди 2.3 и 2.4
- С 07:00 до 10:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена
- С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением
- С 10:00 до 11:00 – очередь будет с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения
3 очередь
Подочереди 3.1 и 3.2
- С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена
- С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением
Подочереди 3.3
- С 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена
- С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением
- С 07:00 до 08:00 – подочередь будет с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения
Подочередь 3.4
- С 07:00 до 10:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена
- С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением
- С 10:00 до 11:00 – очередь будет с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
Обесточенная очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.
Обесточенная подочередь 4.2 будет с 10:00 до 17:00, но при этом каждый потребитель будет без электроэнергии не более 5 часов в этом промежутке.
Свет в Запорожской области
График стабилизационных отключений электроэнергии в Запорожской области 26 декабря:
В Запорожской области не будет света / фото "Запорожьеоблэнерго"
Какая ситуация со светом в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 26 декабря:
- 7:00-11:00 – ІІ очередь;
- 11:00-15:00 – И очередь;
- 15:00-19:00 – IV очередь;
- 19:00-23:00 – ІІІ очередь.
К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.
Будет ли свет в Черкасской области
По всей Черкасской области 26 декабря с 00:00 до 0700 отключений электроэнергии не планируется.
В то же время, экономия электроэнергии остается сверхважной задачей. Поскольку в случае ухудшения ситуации возможны аварийные отключения по оперативной команде диспетчера "Укрэнерго".
Зеленые графики почасовых отключений электроэнергии будут использованы 26 декабря с 08:00.
Какой график отключений света в Черновицкой области
График отключений электричества на 26 декабря:
В Черновицкой области не будет света / фото "Черновцыоблэнерго"
В Винницкой области не будет электроэнергии
В облэнерго опубликовали график почасовых отключений электроэнергии 26 декабря:
- 1 очередь: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00
- 2 очередь: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00
- 3 очередь: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.
Что с электричеством во Львовской области
График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для вашего удобства разделили график по каждой группе в отдельности. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".
Отключения света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"
Будет ли электроснабжение в Николаевской области
В Николаевской области графики отключений не отменены, их не применяют, пока нет дефицита мощности, сообщили в облэнерго. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент.
В Днепропетровской области действуют графики отключений света
26 декабря в Днепре и области свет будут выключаться по графику.
Обновленный график стабилизационных отключений можно посмотреть по ссылке.