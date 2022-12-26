Где в Украине не будет света 26 декабря: графики и города

Графики отключения света является вынужденным шагом, чтобы сохранить критическую инфраструктуру страны после террористических атак врага. Сейчас во всех областях действуют плановые отключения. Однако в некоторых регионах применяются аварийные отключения.

Какие регионы на 26 декабря все еще имеют сложную ситуацию с мощностью – рассказываем в материале 24 канала.

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Отключение света в Киеве и области

26 декабря в Киеве проходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

В регионе также происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Что со светом в Ровенской области

Графики отключений электроэнергии 26 декабря:

Город Ровно – здесь.

Ровенская область – здесь.

Что будет с электричеством на Прикарпатье

26 декабря схема отключений остается 4 на 4. Ориентировочно:

1 очередь

С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением

2 очередь

Подочереди 2.1 и 2.2

С 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

С 07:00 до 08:00 – очередь будет с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

Подочереди 2.3 и 2.4

С 07:00 до 10:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

С 10:00 до 11:00 – очередь будет с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

3 очередь

Подочереди 3.1 и 3.2

С 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением

Подочереди 3.3

С 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

С 07:00 до 08:00 – подочередь будет с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

Подочередь 3.4

С 07:00 до 10:00, 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

С 10:00 до 11:00 – очередь будет с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 10:00 до 17:00, но при этом каждый потребитель будет без электроэнергии не более 5 часов в этом промежутке.

Свет в Запорожской области

График стабилизационных отключений электроэнергии в Запорожской области 26 декабря:



В Запорожской области не будет света / фото "Запорожьеоблэнерго"

Какая ситуация со светом в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 26 декабря:

7:00-11:00 – ІІ очередь;

11:00-15:00 – И очередь;

15:00-19:00 – IV очередь;

19:00-23:00 – ІІІ очередь.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.

Будет ли свет в Черкасской области

По всей Черкасской области 26 декабря с 00:00 до 0700 отключений электроэнергии не планируется.

В то же время, экономия электроэнергии остается сверхважной задачей. Поскольку в случае ухудшения ситуации возможны аварийные отключения по оперативной команде диспетчера "Укрэнерго".

Зеленые графики почасовых отключений электроэнергии будут использованы 26 декабря с 08:00.

Какой график отключений света в Черновицкой области

График отключений электричества на 26 декабря:



В Черновицкой области не будет света / фото "Черновцыоблэнерго"

В Винницкой области не будет электроэнергии

В облэнерго опубликовали график почасовых отключений электроэнергии 26 декабря:

1 очередь: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

2 очередь: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

3 очередь: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.

Что с электричеством во Львовской области

График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для вашего удобства разделили график по каждой группе в отдельности. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".

Отключения света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"

Будет ли электроснабжение в Николаевской области

В Николаевской области графики отключений не отменены, их не применяют, пока нет дефицита мощности, сообщили в облэнерго. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент.

В Днепропетровской области действуют графики отключений света

26 декабря в Днепре и области свет будут выключаться по графику.

Обновленный график стабилизационных отключений можно посмотреть по ссылке.