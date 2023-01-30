Отключение света в Украине 30 января: графики и перечень городов
Россия с 10 октября атакует объекты критической инфраструктуры Украины. Наша энергосистема уже выдержала 13 ракетных атак врага и 15 ударов дронами.
- 1Свет на Хмельнитчине
- 2В Ровенской области действуют графики
- 3На Запорожье продолжаются стабилизационные отключения
- 4Что со светом в Киевской и Днепропетровской областях
- 5В Одесской области до сих пор действуют экстренные отключения
- 6Электроэнергия в Ивано-Франковской области
- 7Какая ситуация со светом в Винницкой области
- 8На Львовщине вернули графики
- 9Графики в Черновцах
- 10Будет ли свет на Закарпатье
- 11Отключение света на Волыни
- 12В Полтавской области свет будет по графикам
Поэтому на территории Украины действуют стабилизационные и аварийные отключения электричества. Какая ситуация в областях по состоянию на 30 января – читайте в тексте 24 Канала.
Важно Отключения света в Украине сегодня: графики и перечень городов
Свет на Хмельнитчине
График отключений света в Хмельницкой области 30 – 31 января и 1 февраля:
Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"
К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть по ссылке.
В Ровенской области действуют графики
Графики отключений электроэнергии 30 января:
- Город Ровно – по ссылке.
- Ровенская область – по ссылке.
На Запорожье продолжаются стабилизационные отключения
30 января на территории Запорожской области продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.
Почасовые стабилизационные отключения осуществляются в 3 очереди, ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 4 часа.
Ознакомиться со списком адресов для каждой из очередей можно по ссылке.
Что со светом в Киевской и Днепропетровской областях
Укрэнерго предоставило новые ограничения потребления электроэнергии на 30 января.
- Киев – графики по ссылке
- Киевская область – графики по ссылке
- Днепропетровская область – графики по ссылке
В Одесской области до сих пор действуют экстренные отключения
По состоянию на 30 января в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесчины в области продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.
Электроэнергия в Ивано-Франковской области
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2
- С 01:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00, 18:00 до 19:00 – возможны отключения
Подочереди 1.3, 1.4
- С 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 04:00 до 06:00, с 09:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 03:00 до 04:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения 2 очередь
Подочереди 2.1, 2.2
- С 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00 – очереди будут выключены
- С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
Подочереди 2.3, 2.4
- С 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 и 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 – возможны отключения 3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
- С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 02:00 до 04:00, с 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены
- С 01:00 до 02:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 – возможны отключения
Подочереди 3.3, 3.4
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 02:00 до 04:00, с 08:00 до 11:00, 13:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- С 04:00 до 05:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточенной очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00
- Обесточенной очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00
Какая ситуация со светом в Винницкой области
В облэнерго опубликован график обесточений на 30 января. Как отмечали в компании, возможны отклонения по времени до 30 минут для проведения переключений между очередями.
Просмотреть график отключений по конкретным адресам можно по ссылке.
Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"
На Львовщине вернули графики
Укрэнерго установило лимит потребления для Львовщины от 447 мегаватт минимально ночью до 512 мегаватт максимально днем. В связи с этим во Львовской области продолжает действовать график почасовых отключений, кроме оранжевых в отключениях будут задействованы белые ячейки графика ("Возможные отключения"). В случае превышения лимитов возможно использование аварийных отключений.
Узнать график и свою группу отключения можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
Графики в Черновцах
График стабилизационных отключений вводится по распоряжению Укрэнерго в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.
Отключение света в Черновцах / "Черновцыоблэнерго"
Будет ли свет на Закарпатье
На Закарпатье продолжаются стабилизационные почасовые отключения света. Просмотреть графики всегда можно на официальном сайте "Закарпатьеоблэнерго".
Отключение света на Закарпатье / "Закарпатьеоблэнерго"
Отключение света на Волыни
Размер суточного лимита на Волынь 30 января в среднем составляет всего 48% необходимого для полноценного электроснабжения области. В связи с критически низким уровнем доведенного на область лимита "Волыньоблэнерго" вынуждено увеличить продолжительность перерывов в электроснабжении.
При превышении доведенного на область лимита могут быть применены графики аварийных отключений. Актуальные графики можно посмотреть по ссылке.
В Полтавской области свет будет по графикам
При отключении одновременно двух очередей (-4/+2) свет будет в такие часы:
- 1 очередь: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30
- 2 очередь: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00
- 3 очередь: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00