Отключение света в Украине 30 января: графики и перечень городов

Россия с 10 октября атакует объекты критической инфраструктуры Украины. Наша энергосистема уже выдержала 13 ракетных атак врага и 15 ударов дронами.

Поэтому на территории Украины действуют стабилизационные и аварийные отключения электричества. Какая ситуация в областях по состоянию на 30 января – читайте в тексте 24 Канала.

Важно Отключения света в Украине сегодня: графики и перечень городов

Свет на Хмельнитчине

График отключений света в Хмельницкой области 30 – 31 января и 1 февраля:





Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть по ссылке.

В Ровенской области действуют графики

Графики отключений электроэнергии 30 января:

На Запорожье продолжаются стабилизационные отключения

30 января на территории Запорожской области продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

Почасовые стабилизационные отключения осуществляются в 3 очереди, ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 4 часа.

Ознакомиться со списком адресов для каждой из очередей можно по ссылке.

Что со светом в Киевской и Днепропетровской областях

Укрэнерго предоставило новые ограничения потребления электроэнергии на 30 января.

В Одесской области до сих пор действуют экстренные отключения

По состоянию на 30 января в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесчины в области продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.

Электроэнергия в Ивано-Франковской области

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 01:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00, 18:00 до 19:00 – возможны отключения

Подочереди 1.3, 1.4

С 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 04:00 до 06:00, с 09:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 03:00 до 04:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения 2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00 – очереди будут выключены

С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Подочереди 2.3, 2.4

С 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 и 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 – возможны отключения 3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 04:00, с 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 01:00 до 02:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 – возможны отключения

Подочереди 3.3, 3.4

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 04:00, с 08:00 до 11:00, 13:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 04:00 до 05:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00

Обесточенной очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00

Какая ситуация со светом в Винницкой области

В облэнерго опубликован график обесточений на 30 января. Как отмечали в компании, возможны отклонения по времени до 30 минут для проведения переключений между очередями.

Просмотреть график отключений по конкретным адресам можно по ссылке.



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

На Львовщине вернули графики

Укрэнерго установило лимит потребления для Львовщины от 447 мегаватт минимально ночью до 512 мегаватт максимально днем. В связи с этим во Львовской области продолжает действовать график почасовых отключений, кроме оранжевых в отключениях будут задействованы белые ячейки графика ("Возможные отключения"). В случае превышения лимитов возможно использование аварийных отключений.

Узнать график и свою группу отключения можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Графики в Черновцах

График стабилизационных отключений вводится по распоряжению Укрэнерго в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.



Отключение света в Черновцах / "Черновцыоблэнерго"

Будет ли свет на Закарпатье

На Закарпатье продолжаются стабилизационные почасовые отключения света. Просмотреть графики всегда можно на официальном сайте "Закарпатьеоблэнерго".



Отключение света на Закарпатье / "Закарпатьеоблэнерго"

Отключение света на Волыни

Размер суточного лимита на Волынь 30 января в среднем составляет всего 48% необходимого для полноценного электроснабжения области. В связи с критически низким уровнем доведенного на область лимита "Волыньоблэнерго" вынуждено увеличить продолжительность перерывов в электроснабжении.

При превышении доведенного на область лимита могут быть применены графики аварийных отключений. Актуальные графики можно посмотреть по ссылке.

В Полтавской области свет будет по графикам

При отключении одновременно двух очередей (-4/+2) свет будет в такие часы: