Где в Украине не будет света: графики отключений на 4 ноября

4 ноября во многих областях Украины началось отключение электроэнергии. В регионах продолжается почасовое выключение.

Поэтому заранее зарядите свои гаджеты и павербанки. В каких регионах не будет света – подробнее расскажет 24 канала.

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В Украине выключат свет

С 0:00 до 24:00 графики почасовых отключений действуют в:

Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях,

Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

С 7:00 до 22:00 графики почасовых отключений действуют в:

Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Отметим, что графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию. Предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей.

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры.

Выключение света в Запорожье

4 ноября в Запорожье продолжаются почасовые веерные отключения электроэнергии. Так, утром отключаются объекты второй очереди.

После включения объектов второй очереди будут отключены объекты третьей очереди. Далее по такому же принципу будет осуществлено отключение объектов первой очереди.

В последнюю, четвертую очередь, входят крупные промышленные предприятия, которые будут отключены вечером по отдельному графику.

Обновленные потенциальные графики находятся по ссылкам:

Киев останется без электроэнергии

Как рассказал городской голова Виталий Кличко, на сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

Кстати, в Киеве с самого утра, 4 ноября, ввели экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые действовали ранее, пока не актуальны.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики вместе со специалистами Укрэнерго и другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

В Днепре действуют графики отключения света

О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграмм-канале . Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.

4 ноября Укрэнерго применяет стабилизационные отключения электроэнергии в Днепропетровской области. Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

В компании подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей.

Жители Сумской области будут сидеть без электроэнергии

4 ноября на территории Сумской области используются графики почасовых отключений электроэнергии.

Почасовые отключения, в отличие от аварийных, планируются заблаговременно, поэтому АО "Сумыоблэнерго" может сообщать о них заранее.

Узнать об обесточивании по своему адресу жители Сум и Сумской области смогут

в личном кабинете "E-Svitlo".

На корпоративном сайте АО "Сумыоблэнерго" (в разделе "Отключение") указаны даты, время и последовательность почасовых отключений по Сумам и Сумской области.

На Полтавщине выключат свет

4 ноября в Полтавской области введен график почасовых отключений электроэнергии с 0:00 до 24:00.

Напомним, что график содержит перечень населенных пунктов и улиц, а также период отключений в часах. Действовавшие ранее очереди изменены, поэтому необходимо найти свой адрес в новых очередях и просмотреть, в какое время суток будет отключаться та или иная очередь.

Где узнать об отключении света в вашем регионе

Вот список крупнейших украинских городов и обслуживающих их компаний:

Достойно внимания – Будут еще более жесткие отключения света: смотрите видео