Отключение света в Украине 7 февраля: графики и перечень городов

Из-за обстрелов россиянами критической инфраструктуры Украины по всем областям действуют отключение света. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать энергосистему нашей страны.

24 Канал рассказывает, в каких областях действуют плановые и аварийные выключения электроэнергии. Будут ли выключать свет в вашем доме – читайте далее.

К теме "2 часа есть, 8 – нет": Укрэнерго дало реалистичные прогнозы со светом в Одессе

Свет в Ровенской области

Графики отключений электроэнергии 7 февраля:

Город Ровно – по ссылке

Ровенская область – по ссылке

Как будут выключать свет в Хмельницкой области

В Хмельницкой области 7 февраля ночью свет не будут выключать. Днем отключения будут происходить только за основными очередями.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"

Что со светом в Киевской и Днепропетровской областях

Укрэнерго предоставило новые ограничения потребления электроэнергии. Лимиты позволяют применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Графики можно посмотреть по ссылкам:

В Одессе продолжаются экстренные отключения

К сожалению, в результате аварии на подстанции Укрэнерго в Одесской области все еще сложная ситуация со светом. Поэтому в городе и регионе продолжаются экстренные отключения.

В Сумской области не будут выключать электричество

7 февраля отключения электроэнергии по графикам по Сумской области не планируется, сообщили в "Сумыоблэнерго".

График отключения света на Запорожье



Отключение света на Запорожье / "Запорожьеоблэнерго"

Что со светом на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 04:00 до 06:00, с 11:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 00:00 до 02:00, 09:00 до 11:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Подочереди 1.3, 1.4

С 02:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 11:00 до 12:00, 22:00 до 24:00 – возможные отключения

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 01:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 01:00, 06:00 до 09:00, с 14:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 12:00 до 14:00 – возможные отключения

Подочереди 2.3, 2.4

С 00:00 до 02:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 07:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 02:00 до 04:00, 06:00 до 07:00 – возможные отключения

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 01:00 до 04:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 07:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 – возможные отключения

Подочереди 3.3, 3.4

С 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 04:00 до 06:00, 21:00 до 22:00 – возможные отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и 15:00 до 19:00

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00

Обесточенной подочередь 4.3 будет с 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00

В Винницкой области действует график отключения света

В облэнерго опубликовали график обесточений на 7 февраля:



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

Какая ситуация со светом на Волыни

Величина суточного лимита на Волыни 7 февраля в среднем составляет 58% от необходимой для полноценного электроснабжения области. Поэтому в регионе действуют графики отключения света. Их можно посмотреть по ссылке.

Электроэнергия в Полтавской области

По состоянию на 7 февраля Укрэнерго довело предел по мощности в Полтавской области с разбивкой по часам. В течение дня будет действовать формула +4/-2. Планируется выключать только по одной очереди за один раз. Почасовой график подачи света – здесь.