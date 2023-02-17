Состояние энергосистемы улучшается: где выключат свет 17 февраля

После 14 массированных ракетных ударов по энергосистеме благодаря колоссальным усилиям энергетиков удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме. В большинстве регионов нет лимитов электропотребления.

Актуальную информацию об отключении света в регионах – рассказывает 24 Канал.

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Что происходит в украинской энергосистеме

В Укрэнерго рассказали о состоянии украинской энергосистемы. По данным энергетической компании, по состоянию на 10.30 17 февраля дефицит мощности в Украине отсутствует.

Лимиты в области в этот день не доводили, поэтому электроэнергией можно пользоваться в неограниченном количестве (не касается Одесской области, там действуют стабилизационные обесточивания). Однако при большом росте потребления могут ввести отключения по графику.

Все виды электростанций работают. Благодаря стабилизации электроснабжения в стране импорт электроэнергии незначителен.

К сожалению, ключевые регулирующие мощности пока находятся под контролем врага. Речь идет о самой большой в Украине и Европе Запорожской АЭС, а также Запорожской ТЭС, Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС и Каховской ГЭС, ветровых и солнечных электростанциях.

Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

– объясняют в Укрэнерго.

Министр энергетики о возобновлении генерации электроэнергии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что 17 февраля и на выходных энергосистема страны будет работать резервом мощности. Дело в том, что генерация электроэнергии и дальше сможет обеспечивать потребление.

Так что, благодаря уменьшению спроса, Украина получит резерв мощности. Герман Галущенко добавил, что в Харьковской области за минувшие сутки удалось заживить еще около 2 тысяч потребителей.

В Одесской области ситуация улучшается. В регионе все еще продолжаются стабилизационные обесточивания, однако они продолжаются не так долго, как раньше.

Будут выключать свет в столице и Киевской области

В Киеве 17 февраля свет будет снабжаться без перебоев. В городе они не будут отключать электроэнергию, ведь будут измерять потребление электроэнергии.

В то же время, в Киевской области также не планируется отключить. Однако в ДТЭК предупредили, что из-за повреждений сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 Канала

ДТЭК об электроэнергии в Днепропетровской и Одесской области

В Днепропетровской области, как и Киевской, сегодня не планируют вводить никаких отключений. Однако ситуация динамична и некоторые потребители все же могут обесточиваться.

В Одесские области ситуация несколько сложнее, чем в других областях. Из-за постоянных нападений врага на энергосистему региона и локальные аварии, там продолжаются стабилизационные отключения.

Об этом сообщили в ДТЭК. Представители энергетической компании отметили, что актуальные отключения в Одессе или области можно найти по своему адресу на сайте.

В Кировоградской и Сумской областях свет будет весь день

В Сумской и Кировоградской области в пятницу, 17 февраля, свет будет весь день. График может быть введен, если сеть будет перегружена.

Потому лучше не воспользоваться всеми электроприборами сразу. Следует делать это по очереди, тогда обесточений удастся избежать.

Выключение электроэнергии в Хмельницкой области

В Хмельницком и области день также пройдет без отключений. Однако в пиковые часы северные общины могут перевести на отключение по графику, чтобы стабилизировать сеть.



Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала​

На Волыни нет лимита потребления электроэнергии

В ЧАО "Волыньоблэнерго" порадовали приятными новостями. В области в этот день отключения по графику не предусмотрены.

Укрэнерго не установило предел потребления электроэнергии для волынян. Актуальную информацию о ситуации со светом в регионе можно найти здесь.

Графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только в случае смены НЭК "Укрэнерго" лимитов мощности на Волынь в определенные часы в течение дня с целью сбалансирования объединенной энергосистемы Украины, чтобы не допустить аварий на оборудовании,

– сообщили в облэнерго.

Будет ли отключение по графику в Ровном

В Ровенской области отключений электроэнергии 17 февраля не будет. Жители области уже 6-й день подряд пользуются электроэнергией без ограничений. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль отметил, что благодаря стабилизации энергосистемы и ежедневному "безлимиту" от Укрэнерго, ежедневно информировать о ситуации со светом не нужно.

Если графики почасовых отключений вернутся, об этом обязательно предупредят пользователей. В таком случае график можно будет найти по ссылке на сайте.

Надеемся, что такая стабильность будет продолжаться и дальше. Спасибо нашим энергетикам за ежедневный труд. Свет всегда побеждает тьму,

– написал председатель ОВА.

Что известно о ситуации со светом во Львовской области

Пятница 17 февраля пройдет во Львовской области без обесточений. Если придется ввести повременные отключения, Львовоблэнерго обязательно предупредит об этом.

Следует заметить, в случае, если стабилизационных обесточений не вводили, а света все равно нет – это может быть связано с рядом других причин. В частности:

Мог выйти из строя кабель;

произошло аварийное повреждение сетей, которое бывает и в мирное время;

проходят ремонтные работы, которые планово проводят в течение всего года для поддержания электросетей в надлежащем состоянии.

В Полтаве и Ивано-Франковске нет отключения

В этих двух областях сегодня, 17 февраля, свет также не будут выключаться. Однако в случае перегрузки сетей или других непредвиденных обстоятельств могут быть восстановлены отключения по графику.

Жителей регионов просят бережно и рационально использовать электроэнергию во избежание графиков. Чтобы узнать, какие электроприборы используют больше энергии, советуем ознакомиться с инфографикой 24 Канала.



Сколько электроэнергии потребляют разные приборы / Инфографика 24 Канала​

В Черновцах – режимный день

Использовать электроэнергию жителям области можно без ограничений. Сегодня на Буковине будет режимный день – это значит, что специалисты будут проводить замеры почасовой активной нагрузки на энергосеть.

Это необходимо для того, чтобы точно узнать объемы реального потребления области на этот период. Глава местной ОВА заметил, что проверку могут перенести при массированной ракетной атаке критической инфраструктуры или возникновении значительного дефицита в энергосистеме страны.

Уважаемые земляки! Планируйте завтра свою работу без ограничений света, чтобы специалисты поняли, сколько области нужно электроэнергии для нормального функционирования.

– подчеркнул глава ОВА.