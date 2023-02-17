Актуальну інформацію про відключення світла у регіонах – розповідає 24 Канал.

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Що відбувається в українській енергосистемі

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що 17 лютого та на вихідних енергосистема країни працюватиме резервом потужності. Річ у тім, що генерація електроенергії й надалі зможе забезпечувати споживання.

Тож завдяки зменшенню попиту Україна отримає резерв потужності. Герман Галущенко додав, що у Харківській області за минулу добу вдалося заживити ще близько 2 тисяч споживачів.

В Одеській області ситуація покращується. У регіоні все ще тривають стабілізаційні знеструмлення, однак вони тривають не так довго, як раніше.

Чи вимикатимуть світло у столиці та Київській області

У Києві 17 лютого світло буде постачатися без перебоїв. У місті не вимикатимуть електроенергію, адже будуть вимірювати споживання електроенергії.

Водночас у Київській області також не планується відключень. Проте у ДТЕК попередили, що через пошкодження мереж у деяких енерговузлах таки можливі відключення за графіком.



Чому у сусіда є світло, а у мене немає / Інфографіка 24 Каналу

ДТЕК про електроенергію в Дніпропетровській та Одеській області

У Дніпропетровській області, як і у Київській, сьогодні не планують вводити жодних відключень. Однак ситуація динамічна і деяких споживачів все ж можуть знеструмлювати.

В Одеські області ситуація дещо складніша, ніж в інших областях. Через постійні напади ворога на енергосистему регіону та локальні аварії, там тривають стабілізаційні відключення.

Про це повідомили у ДТЕК. Представники енергетичної компанії зазначили, що актуальні відключення в Одесі чи області можна знайти за своєю адресою на сайті.

На Кіровоградщині та Сумщині світло буде весь день

У Сумській та Кіровоградській області у п'ятницю, 17 лютого, світло буде весь день. Графікові відключення можуть ввести, якщо мережа буде перевантажена.

Тому краще не користуватися всіма електроприладами одночасно. Варто робити це почергово, тоді знеструмлень вдасться уникнути.

Вимкнення електроенергії у Хмельницькій області

У Хмельницькому та області день також мине без відключень. Проте у пікові години північні громади можуть перевести на вимкнення за графіком, щоб стабілізувати мережу.



Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

На Волині немає ліміту споживання електроенергії

У ПрАТ "Волиньобленерго" потішили приємними новинами. В області цього дня відключень за графіком не передбачено.

Укренерго не встановило ліміт споживання електроенергії для волинян. Актуальну інформацію про ситуацію зі світлом у регіоні можна знайти тут.

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК "Укренерго" лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні,

– повідомили в обленерго.

Чи буде відключення за графіком у Рівному

На Рівненщині відключень електроенергії 17 лютого не буде. Жителі області вже 6 день підряд користуються електроенергією без обмежень. Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль зазначив, що завдяки стабілізації енергосистеми та щоденному "безліміту" від Укренерго, інформувати щоденно про ситуацію зі світлом не потрібно.

Якщо графіки погодинних відключень повернуться, то про це обов'язково попередять користувачів. У такому випадку графік можна буде знайти за посиланням на сайті.

Сподіваємося, що така стабільність триватиме й надалі. Дякую нашим енергетикам за щоденну працю. Світло завжди перемагає темряву,

– написав голова ОВА.

Що відомо про ситуацію зі світлом на Львівщині

П'ятниця 17 лютого мине у Львівській області без знеструмлень. Якщо доведеться ввести погодинні відключення, Львівобленерго обов'язково попередить про це.

Варто зауважити, у випадку, якщо стабілізаційних знеструмлень не вводили, а світла все одно немає, – це може бути пов'язано з рядом інших причин. Зокрема:

Міг вийти з ладу кабель;

трапилося аварійне пошкодження мереж, яке буває і в мирний час;

відбуваються ремонтні роботи, які планово проводять упродовж всього року для підтримки електромереж у належному стані чи інше.

У Полтаві та в Івано-Франківську відсутні відключення

У цих двох областях сьогодні, 17 лютого, світло також не вимикатимуть. Однак у разі перевантаження мереж чи інших непередбачуваних обставин, можуть бути відновлені вимкнення за графіками.

Жителів регіонів просять ощадливо і раціонально використовувати електроенергію, аби уникнути графіків. Щоб дізнатися, які електроприлади використовують найбільше енергії, радимо ознайомитися з інфографікою 24 Каналу.



Скільки електроенергії споживають різні прилади / Інфографіка 24 Каналу

У Чернівцях – режимний день

Використовувати електроенергію жителям області можна без обмежень. Сьогодні на Буковині буде режимний день – це означає, що фахівці проводитимуть виміри погодинного активного навантаження на енергомережу.

Це необхідно для того, аби точно дізнатися про обсяги реального споживання області на цей період. Голова місцевої ОВА зауважив, що перевірку можуть перенести у разі масованої ракетної атаки критичної інфраструктури чи виникнення значного дефіциту в енергосистемі країни.

Шановні краяни! Плануйте завтра свою роботу без обмежень світла, щоб фахівці зрозуміли, скільки області потрібно електроенергії для нормального функціонування,

– наголосив очільник ОВА.