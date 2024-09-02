Когда не будет света: актуальные графики отключений в Одессе 3 сентября

Из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме продолжат действовать графики стабилизационных отключений. Так, отключение электроэнергии в Одессе применяют в соответствии с распоряжением Укрэнерго.

Отметим, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за обстрелов российской армии. Как будут действовать графики отключений в Одессе – информирует 24 Канал.

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Будут ли отключать свет в Одессе 3 сентября

По данным ДТЭК, согласно информации от Укрэнерго завтра будут функционировать графики стабилизационных отключений в течение всех суток. Объемы отключений следующие:

00:00 – 06:00 – одна очередь;

06:00 – 09:00 – две очереди;

09:00 – 16:00 – одна очередь;

16:00 – 24:00 – две очереди.

Как узнать, когда в Одессе выключат свет Если вы хотите узнать, есть ли сейчас по Вашему адресу аварийные или плановые отключения, или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений (ГПВ), это можно сделать на Если вы хотите узнать, есть ли сейчас по Вашему адресу аварийные или плановые отключения, или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений (ГПВ), это можно сделать на сайте ДТЭК . Для этого нужно лишь указать свой адрес в соответствующих окошках.

В ДТЭК также отмечают, что стоит экономно использовать электроэнергию.

Экономно потребляйте электроэнергию – это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений,

– отметили в компании.