Отключение света в Украине 28 января: графики и список городов

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БпЛА по энергообъектам. Чтобы восстановить энергосистему, в регионах Украины продолжаются аварийные и стабилизационные отключения.

Ситуация в энергосистеме ухудшилась после того, как 26 января Россия нанесла массированный ракетный удар. Как будут выключать свет 29 января – читайте дальше в материале 24 Канала.

Обратите внимание Света нет, а платежки растут: в Yasno объяснили, почему так происходит

Какая ситуация со светом в Киеве и Днепре

В ДТЭК сообщили, что 29 января в Киеве и области, а также в Днепропетровской области будут применяться графики стабилизационных отключений.

Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на 29 января:

Киев (днем 955 МВт/ночью 669 МВт)

Киевщина (днем 682 МВт/ночью 615 МВт)

Днепропетровщина (днем 1159 МВт/ночью 1208 МВт)

Узнать об отключении света по вашему адресу вы можете, нажав на название вашего региона выше.

Сложная ситуация в Одессе

В Одессе и области продолжаются экстренные отключения света после ракетной атаки 26 января, информирует ДТЭК. Энергетики делают все возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений.

Самая сложная ситуация со светом в Одессе и Одесском районе. В регионе не хватает мощности из-за ракетных атак России. Россияне повредили энергетическое оборудование в Одесской области

Одновременно в южных и северных районах Одесской области ситуация со светом будет лучше. В эти районы будут подавать мощности, которые не может взять Одесский район.

Экстренные отключения в Харькове

Спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко информировал, что в Харькове возможны аварийные отключения света в течение 29 января. По его словам, аварийные отключения электроэнергии возможны с 07:00 до 18:00.

"В связи с ремонтными работами по восстановлению электрических сетей после ракетных обстрелов ожидается значительный дефицит мощности, возможны аварийные отключения электроэнергии по Харькову", – сообщил Скичко.

Аварийные отключения Харьковской области не планируют.

Какая ситуация на Запорожье

В Запорожской области будут продолжаться стабилизационные отключения. Почасовые стабилизационные отключения начались в 00:00 с третьей группы.

По графику почасовые отключения для каждой из очередей будут продолжаться по 4 часа с возможной небольшой задержкой, чтобы доехали специалисты.

В то же время, 29 января не исключено введение дополнительно аварийных или экстренных стабилизационных отключений. Узнать графики отключений в Запорожской области можно по этой ссылке.

Ситуация со светом в Виннице

29 января по Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.

В то же время возможны отклонения до 30 минут для проведения переключений между очередями.

Узнать об отключении по конкретным адресам можно, перейдя по этой ссылке.

Как будут выключать свет в Полтаве

В Полтавской области применен график почасового отключения электроэнергии с одновременным отключением одной очереди.

При этом ожидаемый объем разгрузки в системе распределения Полтаваоблэнерго составляет 45,69 МВт. Периодичность и длительность использования каждой очереди графика доступны по ссылке.

Стабилизационные отключения в Ровно

В Ровнооблэнерго обнародовали новые графики почасовых отключений света в Ровненской области в воскресенье, 29 января. В Ровно и области продолжат действовать графики стабилизационных отключений.

Узнать графики почасовых отключений в Ровно можно по этой ссылке. Также доступен график отключений в Ровненской области, который можно найти здесь.

В Черновцах обновили графики

В ночь с 28 на 29 января Черновцыоблэнерго обновило график отключения света на сегодняшний день. Теперь функционал графика стал интерактивным. На изображении, нажав свою группу, каждый будет видеть часы включения/выключения именно по своей группе.

Кроме того, график показывает текущее время суток, когда потребитель его открывает. Всего в Черновцах 18 групп отключений света. Узнать график отключений по своему адресу можно здесь.

Графики отключений на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области 29 января будут действовать новые графики почасовых отключений электроэнергии. Укрэнерго предоставило лимиты, согласно которым свет будут отключаться в течение суток.

Схематическое изображение графика почасовых отключений доступно по этой ссылке. Также вы можете узнать свою очередь по личному счету или в чате Viber.