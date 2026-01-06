В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

В регионах сообщают о применении аварийных графиков отключения. Это связано со стабилизацией ситуации в энергосети.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Полтаваоблэнерго, Сумыоблэнерго и Харьковоблэнерго.

Смотрите также Враг ударил по энергетике: три региона пострадали, один город обесточен полностью

В каких областях применили аварийные отключения?

Во вторник 6 января потребители в Полтавской, Сумской и Харьковской областях остались без энергоснабжения. В регионах ввели графики аварийных отключений. Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики.