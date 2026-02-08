Графики не действуют: ситуация не позволяет отменить аварийные отключения в большинстве областей

Энергетики продолжают ликвидацию двух массированных ракетно-дронных атак на энергосистему. Сейчас ситуация в большинстве регионов не позволяет вернуться к графикам почасовых отключений.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?

В Укрэнерго объяснили, что уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, не позволяют отменить аварийные отключения.

В то же время благодаря круглосуточной работе энергетиков в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера.

Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,

– отметили в Укрэнерго.

По словам энергетиков, восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена.

Из-за применения аварийных отключений обнародованные накануне графики почасовых обесточиваний в большинстве регионов сейчас не действуют. Как отметили в Укрэнерго, возвращение к прогнозируемым графикам применения ограничений состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Украинцев призвали следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго каждого региона.

Какие последствия массированной атаки?