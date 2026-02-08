Графики не действуют: ситуация не позволяет отменить аварийные отключения в большинстве областей
- Укрэнерго сообщило, что из-за дефицита мощности и повреждения энергосистемы аварийные отключения электроэнергии не могут быть отменены в большинстве областей.
- Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, но графики почасовых отключений остаются недействительными до стабилизации ситуации.
Энергетики продолжают ликвидацию двух массированных ракетно-дронных атак на энергосистему. Сейчас ситуация в большинстве регионов не позволяет вернуться к графикам почасовых отключений.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме?
В Укрэнерго объяснили, что уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, не позволяют отменить аварийные отключения.
В то же время благодаря круглосуточной работе энергетиков в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера.
Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,
– отметили в Укрэнерго.
По словам энергетиков, восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена.
Из-за применения аварийных отключений обнародованные накануне графики почасовых обесточиваний в большинстве регионов сейчас не действуют. Как отметили в Укрэнерго, возвращение к прогнозируемым графикам применения ограничений состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Украинцев призвали следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго каждого региона.
Какие последствия массированной атаки?
В ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В общем оккупанты использовали почти 450 дронов и ракет. Основные направления удара – Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Винницкая область.
Под вражеской атакой оказалась крупнейшая электроподстанция в Европе, расположенная во Львовской области. Эта подстанция распределяет электроэнергию в западных регионах страны.
Укрэнерго уже обратилось в Польшу за аварийной помощью – до 200 МВт-ч, что примерно равно мощности полутора атомных энергоблоков.