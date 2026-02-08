Об этом сообщили в Укрэнерго.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?

В Укрэнерго объяснили, что уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, не позволяют отменить аварийные отключения.

В то же время благодаря круглосуточной работе энергетиков в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера.

Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,

– отметили в Укрэнерго.