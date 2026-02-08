Про це повідомили в Укренерго.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?

В Укренерго пояснили, що рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, не дозволяють скасувати аварійні відключення.

Водночас завдяки цілодобовій роботі енергетиків в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора.

Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,

– наголосили в Укренерго.

За словами енергетиків, відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.

Через застосування аварійних відключень оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів зараз не діють. Як зазначили в Укренерго, повернення до прогнозованих графіків застосування обмежень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Українців закликали стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго кожного регіону.

Які наслідки масованої атаки?