Про це повідомили в Укренерго.
Яка зараз ситуація в енергосистемі?
В Укренерго пояснили, що рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, не дозволяють скасувати аварійні відключення.
Водночас завдяки цілодобовій роботі енергетиків в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора.
Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,
– наголосили в Укренерго.
За словами енергетиків, відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.
Через застосування аварійних відключень оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів зараз не діють. Як зазначили в Укренерго, повернення до прогнозованих графіків застосування обмежень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Українців закликали стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго кожного регіону.
Які наслідки масованої атаки?
У ніч проти 7 лютого ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом окупанти використали майже 450 дронів і ракет. Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.
Під ворожою атакою опинилася найбільша електропідстанція в Європі, що розташована у Львівській області. Ця підстанція розподіляє електроенергію в західних регіонах країни.
Укренерго вже звернулося до Польщі по аварійну допомогу – до 200 МВт·год, що приблизно дорівнює потужності півтора атомних енергоблоків.