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24 Канал Главные новости От 0,5 до 4 очередей: как будут отключать свет 3 ноября
2 ноября, 19:34
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Обновлено - 19:46, 2 ноября

От 0,5 до 4 очередей: как будут отключать свет 3 ноября

Даниил Жоров

В некоторых областях Украины во вторник, 3 ноября, в течение суток будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Для всех категорий потребителей графики почасовых отключений будут составлять от 0,5 до 4 очередей.

Специалисты обратились к гражданам с просьбой рационально и бережливо использовать энергоемкие приборы, как только питание в домах восстанавливается по установленному графику. Об этом написали в Укрэнерго. 

Что известно об отключениях? 

Во вторник, 3 ноября, в части областей будут действовать меры ограничения потребления: 

  • 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
  • 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 4 очередей)

Причиной введения ограничений являются последствия массированных русских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. 

Энергетики предупредили, что из-за последствий вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме может оперативно корректироваться. Точные графики отключений публикуют на официальных ресурсах и сайтах местных операторов систем распределения электроэнергии.

Отметим, что страна-агрессорка регулярно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Кроме энергетики враг бьет по водоснабжению. В результате попадания по объекту на Киевщине в Белой Церкви жителей призвали запастись водой.

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