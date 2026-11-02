От 0,5 до 4 очередей: как будут отключать свет 3 ноября

В некоторых областях Украины во вторник, 3 ноября, в течение суток будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Для всех категорий потребителей графики почасовых отключений будут составлять от 0,5 до 4 очередей.

Специалисты обратились к гражданам с просьбой рационально и бережливо использовать энергоемкие приборы, как только питание в домах восстанавливается по установленному графику. Об этом написали в Укрэнерго.

Что известно об отключениях?

Во вторник, 3 ноября, в части областей будут действовать меры ограничения потребления:

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 4 очередей)

Причиной введения ограничений являются последствия массированных русских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Энергетики предупредили, что из-за последствий вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме может оперативно корректироваться. Точные графики отключений публикуют на официальных ресурсах и сайтах местных операторов систем распределения электроэнергии.

Отметим, что страна-агрессорка регулярно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Кроме энергетики враг бьет по водоснабжению. В результате попадания по объекту на Киевщине в Белой Церкви жителей призвали запастись водой.