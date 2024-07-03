Состояние энергосистемы Украины остается чрезвычайно сложным. Однако, по словам энергетиков, уже в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и ситуация должна улучшиться.
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Как будут отключать свет 4 июля
По указанию Укрэнерго, графики отключений в четверг, 4 июля, будут применяться в течение всех суток.
Главной причиной применения графиков почасовых отключений являются последствия 8 ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне совершили с начала этого года.
Что известно о состоянии энергосистемы
- Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению Нидерландов или вместе Словакии и стран Балтии в пиковые часы летом.
- В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тысяч мегаватт-часов электроэнергии, что больше, чем за весь 2023 год, когда было импортировано 806,4 тысячи мегаватт-часов. Это самый большой месячный объем импорта за последние десять лет.
- Зеленский заявил, что Украина хочет увеличить импорт электроэнергии. По словам президента, наши чиновники работают над соответствующим согласием.