Состояние энергосистемы Украины остается чрезвычайно сложным. Однако, по словам энергетиков, уже в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и ситуация должна улучшиться.

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Как будут отключать свет 4 июля

По указанию Укрэнерго, графики отключений в четверг, 4 июля, будут применяться в течение всех суток.

Главной причиной применения графиков почасовых отключений являются последствия 8 ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне совершили с начала этого года.

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Что известно о состоянии энергосистемы