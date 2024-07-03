Стан енергосистеми України залишається надзвичайно складним. Однак, за словами енергетиків, вже в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і ситуація має покращитись.

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Як відключатимуть світло 4 липня

За вказівкою Укренерго, графіки відключень у четвер, 4 липня, будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Головною причиною застосування графіків погодинних відключень є наслідки 8 ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року.

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Що відомо про стан енергосистеми