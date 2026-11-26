В четверг, 27 ноября, в некоторых областях Украины будут круглосуточно действовать плановые графики отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей предусмотрены почасовые отключения объемом от 0,5 до 3,5 очереди.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Как будут отключать свет 27 ноября?

Меры по ограничению потребления электроэнергии будут действовать в течение суток. Они коснутся как промышленных предприятий, так и бытовых потребителей.

В частности, предусмотрены:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очереди.

Причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергосистеме. Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Время и продолжительность отключений могут различаться в зависимости от региона и очереди. Актуальную информацию об отключениях следует проверять на официальных страницах местных операторов систем распределения.

Напомним, часть потребителей в 7 областях Украины осталась без электричества. По состоянию на утро 26 ноября отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Энергетики уже проводят ремонтные и восстановительные работы там, где позволяет обстановка с безопасностью. В то же время воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов затрудняют работу ремонтных бригад.