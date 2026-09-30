В Киевской области и в Киеве ввели графики отключений света: когда и как будут отключать свет

В Киевской области 30 сентября по команде Укрэнерго ввели графики отключений электроэнергии. Аналогичная ситуация Аналогичная ситуация постигла и Киев.туация постигла и Киев. Энергетики сообщили, что в случае изменений жители области будут дополнительно проинформированы.

Об этом сообщает ДТЭК.

Какими будут графики отключений на Киевщине?

В Киевской области 30 сентября по команде Укрэнерго ввели графики отключений электроэнергии.

Информация о дальнейшей ситуации с электроснабжением может обновляться в зависимости от распоряжений оператора энергосистемы. Поэтому жителей Киевской области призвали следить за актуальной информацией о ситуации с электроснабжением и учитывать возможные изменения при планировании дня.

График отключений электроэнергии в Киевской области / ДТЭК

График отключений электроэнергии в Киевской области / ДТЭК

Что известно об отключении в Киеве?

Около 19 вечера 30 сентября в ДТЭК отметили, что столица тоже возвращается к графикам отключения света.

В Киеве будут действовать стабилизационные отключения в соответствии с распоряжением Укрэнерго.

Важно! Посмотреть графики отключений можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, вечером 30 сентября в результате российских ударов значительно ухудшилась ситуация с электроснабжением в нескольких регионах Украины. Аварийные отключения электроэнергии ввели в Житомирской и Сумской областях.

В Житомирской области энергетики призвали жителей в целях безопасности и защиты техники отключить от розеток устройства, чувствительные к скачкам напряжения.

В то же время в Сумской области из-за российских ударов также зафиксировали аварийное отключение электроэнергии. В "Сумыоблэнерго" сообщили, что специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением распределения электроэнергии.

Точные масштабы и продолжительность отключений в регионах в настоящее время уточняются. Ситуация с электроснабжением может меняться в зависимости от состояния энергосистемы и дальнейших атак.