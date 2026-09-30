Про це повідомляє ДТЕК.
Якими будуть графіки відключень?
У Київській області 30 вересня за командою Укренерго застосували графіки відключень електроенергії.
Інформація щодо подальшої ситуації з електропостачанням може оновлюватися залежно від команд оператора енергосистеми. Тому мешканців Київщини закликали стежити за актуальною інформацією щодо ситуації з електропостачанням та враховувати можливі зміни під час планування дня.
Графік відключень світла на Київщині / ДТЕК
Графік відключень електроенергії на Київщині / ДТЕК