Подробиці повідомляють у місцевих обленерго.

Що відомо про відключення світла в Україні?

Про запровадження аварійних графіків відключення електроенергії поінформували в Житомиробленерго.

З метою безпеки й захисту ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання,

– закликали енергетики.



Відключення на Житомирщині / Житомиробленерго

Аналогічна ситуація сталася й у Сумській області. Там унаслідок ударів Росії теж зафіксовано аварійне знеструмлення. У Сумиобленерго запевнили, що вже працюють над усуненням проблеми й відновленням розподілу електроенергії.

До слова, суттєво погіршилася ситуація в енергосистемі Києва. У столиці ввели екстрені відключення світла. Перед тим, як почалися проблеми з електропостачанням, у мережі писали про удар російського дрона по ЛЕП.

Офіційний коментар згодом надали й у Міненерго. Там підкреслили, що відключення запроваджені внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей.

Зауважте! Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Нагадаємо, раніше ми також писали про те, що російські військові атакували Трипільську ТЕС у Київській області. Унаслідок атаки на станції було пошкоджено генеруюче обладнання.

Гендиректор компанії Сергій Ісаченко зазначив, що фахівці мають оцінити стан пошкодженого обладнання та визначити, які роботи необхідні для його відновлення.