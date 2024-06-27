"Приближаемся к пику": в ДТЭК заявили, что отключения света будут увеличиваться

Летом Украина приближается к пику потребления электроэнергии. Поэтому в ближайшее время объемы отключений света могут увеличиться.

На ограничения для потребителей повлиял в частности массированный обстрел объектов энергетики 22 июня. О ситуации в энергосистеме Украины рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Как дальше будут отключать свет

В последнюю декаду июня отключения света в Украине существенно увеличились. Для этого есть несколько причин: нагрузка на энергосистему увеличивается из-за обстрелов, ремонта энергоблоков АЭС и жаркой погоды.

Однако в ДТЭК предупредили украинцев, что это не предел.

Мы приближаемся к летнему пику. Пик у нас – июль и август. Причина – большое потребление через кондиционеры. Генерация не увеличивается, а уменьшается из-за обстрелов, и промежутки между подачей света в домах, к сожалению, будут увеличиваться,

– объяснил Сахарук.

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Графики отключений 27 июня

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27 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.

Также отмечается, что объем ограничений, как и в прошлые дни, будет наибольший с 17:00 до 23:00. В то же время питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.