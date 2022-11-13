В общем, без электричества останутся 8 регионов Украины. Подробнее о графиках отключений читайте в материале 24 канала.
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Будут ли выключать свет на Киевщине и Львовщине
В Киевских региональных электросетях сообщили, что 13 ноября будут применены стабилизационные отключения, согласно графику на сайте .
Выключить свет могут на четыре часа в течение суток.
Во Львовской области в течение 13 ноября веерных отключений света не будет.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что специалисты продолжают круглосуточно работать, чтобы стабильно функционировала вся система. Чиновник призвал людей экономить электричество.
Зимой киевлянам могут отключать свет на 10 – 12 часов.
В каких областях не будет света
По данным Укрэнерго, 13 ноября свет в течение суток будет выключаться в Киеве, а также в:
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- а также в Донецкой областях.
Время отключения по определенному адресу можно просмотреть по ссылке:
- Черниговщина ;
- Черкасщина ;
- Житомирщина ;
- Сумщина ;
- Харьковщина ;
- Полтавщина ;
- Донетчина .
В Укрэнерго предупредили, что в других областях отключения не планируют. Не сообщили также о возможных экстренных отключениях света.
Как работает украинская электросеть
- Из-за ударов России почти 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждены . Чтобы ее восстановить, энергетикам требуется время и оборудование. Также людей призывают экономить.
- Уже с 11 октября Украина перестала экспортировать электроэнергию европейскими партнерами. На этот шаг в Министерстве энергетики пошли, чтобы стабилизировать нашу электросистему.
- Кроме этого, после деоккупации Херсона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что энергосистема города полностью уничтожена . В Херсоне света нет совсем. Пока неизвестно, сколько времени его будут восстанавливать, однако работы уже начали .