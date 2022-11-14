Уже традиционно ограничения электроснабжения будут касаться жителей Севера, Востока и Центра нашей страны. В восьми регионах будут применять графики отключений света сегодня, 14 ноября, с 00:00 до 24:00.

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Где будут плановые отключения

Важно, что пока энергетики не сообщали об авариях на подстанциях или в энергосетях – свет будут отключать исключительно по графикам в таких областях:

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

Донецкой.

Важно, что в других регионах Украины отключения не планируются. В частности, в Укрэнерго отметили, что в Хмельницкой области не будут применять почасовые отключения электроэнергии.

Где найти графики отключения света

График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО " ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ "

ДТЭК Киевские энергосети

Почему выключают свет и что следует делать

Российские оккупанты повредили значительную часть энергосистемы нашей страны, поэтому, собственно, ограничивают потребление электроэнергии в определенных регионах.

Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло,

– написали в Укрэнерго.

Там призывали сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.



Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Картинка 24 канала



Какие приборы потребляют больше электроэнергии / Инфографика 24 канала

Однако следует готовиться к аварийным ситуациям на электрических подстанциях и в энергосетях. Неизвестно, что придет в голову оккупантам – поэтому следует быть готовыми к внезапному отключению света где угодно и в любое время.



Как подготовиться к отключению света / Советы 24 канала

Напомним , в Укрэнерго сообщали, что на прошлой неделе российские захватчики повредили один из ключевых объектов энергосистемы. Следствием этого является дефицит электроэнергии в Киеве и Центре нашего государства.

Обратите внимание – что делать при отключении света, воды и газа: смотрите видео