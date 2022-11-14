Уже традиційно обмеження електропостачання стосуватимуться жителів Півночі, Сходу та Центру нашої держави. У восьми регіонах застосовуватимуть графіки відключень світла сьогодні, 14 листопада, з 00:00 до 24:00.

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Де будуть планові відключення

Важливо, що поки енергетики не повідомляли на про аварії на підстанціях чи в енергомережах – світло відключатимуть винятково за графіками в таких областях:

  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Житомирській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Донецькій.

Важливо, що в інших регіонах України відключення наразі не плануються. Зокрема, в Укренерго зазначили, що на Хмельниччині не застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії.

Де знайти графіки відключення світла

Чому вимикають світло та що варто робити

Російські окупанти пошкодили значну частину енергосистеми нашої держави, через це, власне, обмежують споживання електроенергії в певних регіонах.

Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло,
– написали в Укренерго.

Також там закликали свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.


Як розумно користуватись енергомісткими приладами / Картинка 24 каналу


Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка 24 каналу

Однак слід також готуватися до аварійних ситуацій на електричних підстанціях та в енергомережах. Невідомо, що спаде на думку окупантам – тому варто бути готовими до раптового відключення світла будь-де та у будь-який час.


Як підготуватися до відключення світла / Поради 24 каналу

Нагадаємо, в Укренерго повідомляли, що минулого тижня російські загарбники пошкодили один з ключових об'єктів енергосистеми. Наслідком цього є дефіцит електроенергії в Києві та Центрі нашої держави.

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