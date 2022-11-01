В Одессе обновили графики отключений света
Источник:ДТЭК
В Одесской области ввели обновленные графики веерных отключений электроэнергии. Также людей просят экономить электроэнергию в часы, когда свет есть во избежание аварийных отключений.
ДТЭК обновили страницу с графиками
ДТЭК Одесские электросети обновили графики отключений света. Чтобы узнать, когда в вашем доме не будет света, нужно ввести свои данные на сайте компании.
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Как узнать, когда не будет света
- Нужно указать название улицы, номер дома, после этого узнаете вашу группу и время возможного отсутствия света.
- Если в ваш адрес время не определяется – с вероятно отключения в вашем доме не будет происходить.
В то же время, на сайте указывают, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30 – 40 мин для переподключения электроснабжения между группами.
Людей просят экономить электроэнергию
Из-за террористических атак россиян по инфраструктуре людей призывали максимально экономить электроэнергию, включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.
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