Графики отключений света возвращаются: какие ограничения будут действовать 3 апреля
2 апреля, 18:22
Графики отключений света возвращаются: какие ограничения будут действовать 3 апреля

Полина Буянова
Основные тезисы
  • 3 апреля во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света с 07:00 до 11:00.
  • По словам энергетиков, причиной применения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В пятницу, 3 апреля, во всех регионах Украины снова введут графики отключений света. Ограничения будут действовать с 07:00 до 11:00.

Об этом сообщило Укрэнерго.

Когда будут выключать свет 3 апреля?

В пятницу, 3 апреля, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

З 07:00 до 11:00 также будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

По словам энергетиков, причиной применения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, 
– говорится в сообщении Укрэнерго.

Украинцев также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Враг бьет по энергетике: последние новости

  • Ночью и днем 1 апреля российские войска совершили массированную атаку БПЛА по Украине. В Минэнерго сообщали, что часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях временно остались без электричества.
     

  • В то же время самой сложной была ситуация на Сумщине. Значительное количество населенных пунктов в регионе обесточено, и причиной этого является поврежденное оборудование.
     

  • Впоследствии российские дроны также ударили по Прикарпатью. Наибольшие последствия претерпел Коломыйский район. Там из-за вражеской атаки было временно обесточено около 11 тысяч абонентов.