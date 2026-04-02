Графики отключений света возвращаются: какие ограничения будут действовать 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, во всех регионах Украины снова введут графики отключений света. Ограничения будут действовать с 07:00 до 11:00.

Об этом сообщило Укрэнерго.

Когда будут выключать свет 3 апреля?

В пятницу, 3 апреля, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

З 07:00 до 11:00 также будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

По словам энергетиков, причиной применения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Украинцев также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

