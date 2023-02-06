Отключение света в Украине 6 февраля: графики и перечень городов

Из-за постоянных ракетных атак врага в Украине действуют плановые и экстренные отключения света. Наши энергетики прилагают максимум усилий, чтобы у людей была электроэнергия.

Какими будут поставки света в города и села 6 февраля – читайте в материале 24 Канала.

Важно Масштабная авария в Одесской области: существенные ограничения света будут продолжаться в ближайшие дни

Киев и область

Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на 6 февраля с 06:00 до 24:00:

Киев (1152 МВт),

Киевщина (833 МВт).

Такие лимиты позволяют в течение дня применить график стабилизационных отключений в Киеве и Киевской области. Узнать график отключений по своему адресу можно здесь.

Блэкаут в Одесской области

После аварии в Одесской области по-прежнему сложная ситуация с электроэнергией. В результате аварии без света почти полмиллиона человек.

В Одессе и области благодаря мощным генераторам удалось заживить критическую инфраструктуру и жилые дома. В Одессе и Одесском районе свет подается каждые 2 часа через 8 часов без света.

Вернуться к привычным графикам отключения Одесса сможет ориентировочно 10 февраля.

На Львовщине действует график почасовых отключений

Во Львове и области продолжает действовать график почасовых отключений, действующий с 1 декабря 2022 года. Напоминание о действии графика теперь будет ежедневно публиковаться на странице "Горячая линия Львовоблэнерго и сайте компании.

В графике действуют разные периоды продолжительностью по четыре часа, отмеченные в графике цветами:

зеленый цвет – электроэнергия подается;

оранжевый цвет – отключение;

белый цвет – возможно отключение при необходимости.

Узнать график подачи света по своему адресу можно по этой ссылке.

Ограничения в Днепропетровской области

На 6 февраля Укрэнерго предоставил ограничение потребления для Днепропетровской области только на период с 6:00 до 24:00. Ночной период 6 февраля прошел без ограничений электроэнергии.

С 6:00 до 24:00 будет действовать предел в среднем на уровне 1422 МВт в день. В пиковые часы нагрузки при текущей температуре воздуха – это 53% потребности электроэнергии города включая бытовых потребителей, промышленность и критическую инфраструктуру.

При таком лимите в период с 06:00 до 24:00 будут применяться стабилизационные графики. Ищите их на сайте ДТЭК.

Графики для Ровно

В Ровно также опубликовали графики отключения электроэнергии на понедельник, 6 февраля. Графики могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

График отключения света для Ровно доступен по этой ссылке. Узнать графики отключения света в Ровенской области можно здесь.

В Хмельницком могут обесточить 3 очереди

В Хмельницкой области обновили график почасовых отключений света на ближайшие 7 дней.

Предусматривает отключение основных очередей, обозначенных более темным цветом и надписями "Электроэнергия отсутствует", и дополнительных – обозначенных надписью "Электроэнергия может отсутствовать".

Количество очередей, которые будут обесточиваться одновременно в течение недели, зависит от разрешенной величины нагрузки на область.

6 февраля в периоды максимальной нагрузки, ориентировочно с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00 могут одновременно обесточиваться 3 очереди. Узнать свой график отключений можно здесь.

В Сумах планируют не выключать свет

6 февраля отключения электроэнергии по графикам по Сумской области не планируется. Однако возможно изменение ситуации из-за снижения температуры воздуха и роста потребления электроэнергии.

О каких-либо изменениях в ситуации с электроснабжением будет сообщено на официальных ресурсах Сумыоблэнерго.

Отключение на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области 6 февраля будут действовать новые графики почасовых отключений электроэнергии. С 00:00 до 06:00 свет не будет отключен.

Ориентировочные часы отключения электроэнергии для потребителей I очереди.

Подчерки 1.1, 1.2:

с 07:00 до 09:00;

с 12:00 до 15:00;

с 18:00 до 21:00;

с 06:00 до 07:00, с 17:00 до 18:00, с 23:00 до 24:00 – возможны отключения.

Подчерки 1.3 1.4:

с 06:00 до 08:00;

с 12:00 до 15:00;

с 18:00 до 21:00;

с 08:00 до 09:00 и с 21:00 до 22:00 возможны выключения.

Ориентировочные часы отключения электроэнергии для потребителей II очереди.

Подчерки 2.1, 2.2:

с 09:00 до 12:00;

с 15:00 до 18:00;

с 21:00 до 24:00;

с 12:00 до 13:00 – возможные отключения.

Подчерки 2.3, 2.4:

с 09:00 до 12:00;

с 15:00 до 18:00;

с 21:00 до 24:00;

с 18:00 до 19:00 – возможные отключения.

Ориентировочные часы отключения электроэнергии для потребителей III очереди.

Подчерки 3.1, 3.2:

с 08:00 до 10:00;

с 15:00 до 18:00;

с 21:00 до 24:00;

с 10:00 до 11:00, с 14:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 – возможны отключения.

Подчерки 3.3, 3.4:

с 06:00 до 09:00;

с 12:00 до 15:00;

с 18:00 до 21:00;

с 15:00 до 16:00 – возможные отключения.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в "пиковые" часы до отключения применят IV очередь. Она разделена на три подчерки.

Подчерк 4.1:

с 10:00 до 14:00;

с 17:00 до 21:00.

Подчерк 4.2:

с 08:00 до 12:00;

с 15:00 до 19:00.

Подчерк 4.3:

с 09:00 до 12:00;

с 21:00 до 24:00.

Графики для Кропивницкого

6 февраля в Кировоградской области будут действовать следующие графики почасовых отключений электроэнергии: четыре часа электричество есть, два часа нет. Об этом сообщила представитель предприятия Кировоградоблэнерго Елена Данильченко.

Узнать график отключений по своему адресу можно здесь.

Отключение света в Виннице

Согласно доведенным лимитам Укрэнерго на 6 февраля – с 06:00 до 24:00 по Винницкой области задействовано ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.

Все графики по Виннице и районам области можно найти, перейдя по этой ссылке.