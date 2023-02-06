Яким буде постачання світла у міста та села 6 лютого – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Важливо Масштабна аварія на Одещині: суттєві обмеження світла триватимуть найближчими днями

Київ та область

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії на 6 лютого з 06:00 по 24:00:

Київ (1152 МВт),

Київщина (833 МВт).

Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві та Київській області. Дізнатися графік відключень за своєю адресою можна тут.

Блекаут на Одещині

Після аварії в Одеській області все ще складна ситуація з електроенергією. Унаслідок аварії без світла майже пів мільйона людей.

В Одесі та області завдяки потужним генераторам вдалося заживити критичну інфраструктуру та житлові будинки. В Одесі та Одеському районі світло подаються кожні 2 години через 8 годин без світла.

Повернутися до звичних графіків вимкнення Одеса зможе орієнтовно 10 лютого.

На Львівщині діє графік погодинних відключень

У Львові та області продовжує діяти графік погодинних відключень, чинний з 1 грудня 2022 року. Нагадування про дію графіку відтепер щодня публікуватиметься на сторінці "Гаряча лінія Львівобленерго та сайті компанії.

У графіку діють різні періоди тривалістю по чотири години, відзначені у графіку кольорами:

зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – відключення;

білий колір – можливе відключення за необхідності.

Дізнатися графік подачі світла за своєю адресою можна за цим посиланням.

Обмеження у Дніпропетровській області

На 6 лютого Укренерго надав обмеження споживання для Дніпропетровської області лише на період з 6:00 до 24:00 годин. Нічний період 6 лютого відбувся без обмежень електроенергії.

З 6:00 до 24:00 буде діяти ліміт в середньому на рівні 1422 МВт на день. В пікові години навантаження при поточній температурі повітря – це 53% від потреби електроенергії міста включаючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру.

За такого ліміту у період з 06:00 до 24:00 будуть застосовуватися стабілізаційні графіки. Шукайте їх на сайті ДТЕК.

Графіки для Рівного

У Рівному також опублікували графіки відключень електроенергії на понеділок, 6 лютого. Графіки можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.

Графік відключень світла для Рівного доступний за цим посиланням. Дізнатися графіки відключення світла в Рівненській області можна тут.

У Хмельницькому можуть знеструмити 3 черги

На Хмельниччині вкотре оновили графік погодинних відключень світла на найближчі 7 днів.

Передбачає відключення основних черг, позначених темнішим кольором та надписами "електроенергія відсутня", й додаткових – позначених надписом "електроенергія може бути відсутня".

Кількість черг, які будуть знеструмлюватися одночасно протягом тижня, залежить від дозволеної величини навантаження на область.

6 лютого у періоди максимального навантаження, орієнтовно з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00, можуть одночасно знеструмлюватися 3 черги. Дізнатися свій графік відключень можна тут.

У Сумах планують не вимикати світло

6 лютого відключень електроенергії за графіками по Сумській області не планується. Проте можлива зміна ситуації через зниження температури повітря та зростання споживання електроенергії.

Про будь-які зміни в ситуації з електропостачанням буде повідомлено на офіційних ресурсах Сумиобленерго.

Відключення на Прикарпатті

На Івано-Франківщині 6 лютого діятимуть нові графіки погодинних вимкнень електроенергії. З 00:00 до 06:00 світло не відключатимуть.

Орієнтовні години вимкнення електроенергії для споживачів I черги.

Підчерги 1.1, 1.2:

з 07:00 до 09:00;

з 12:00 до 15:00;

з 18:00 до 21:00;

з 06:00 до 07:00, з 17:00 до 18:00, з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 1.3 1.4:

з 06:00 до 08:00;

з 12:00 до 15:00;

з 18:00 до 21:00;

з 08:00 до 09:00 та з 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

Орієнтовні години вимкнення електроенергії для споживачів II черги.

Підчерги 2.1, 2.2:

з 09:00 до 12:00;

з 15:00 до 18:00;

з 21:00 до 24:00;

з 12:00 до 13:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 2.3, 2.4:

з 09:00 до 12:00;

з 15:00 до 18:00;

з 21:00 до 24:00;

з 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

Орієнтовні години вимкнення електроенергії для споживачів III черги.

Підчерги 3.1, 3.2:

з 08:00 до 10:00;

з 15:00 до 18:00;

з 21:00 до 24:00;

з 10:00 до 11:00, з 14:00 до 15:00 та з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 3.3, 3.4:

з 06:00 до 09:00;

з 12:00 до 15:00;

з 18:00 до 21:00;

з 15:00 до 16:00 – можливі вимкнення.

Також для зменшення навантаження на мережу в "пікові" години до вимкнення застосують IV чергу. Вона поділена на три підчерги.

Підчерга 4.1:

з 10:00 до 14:00;

з 17:00 до 21:00.

Підчерга 4.2:

з 08:00 до 12:00;

з 15:00 до 19:00.

Підчерга 4.3:

з 09:00 до 12:00;

з 21:00 до 24:00.

Графіки для Кропивницького

6 лютого на Кіровоградщині діятимуть такі графіки погодинних відключень електроенергії: чотири години електрика є, дві години немає. Про це повідомила речниця підприємства Кіровоградобленерго Олена Данильченко.

Дізнатися графік відключень за своєю адресою можна тут.

Відключення світла у Вінниці

Відповідно до доведених лімітів Укренерго на 6 лютого – з 06:00 до 24:00 по Вінницькій області задіяно обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

Усі графіки по Вінниці та районам області можна знайти, перейшовши за цим посиланням.