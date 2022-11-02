Непредсказуемые графики: почему не у всех украинцев выключают свет

Предсказать, когда исчезнет свет, невозможно. У большинства украинцев страдает чувство справедливости: почему в соседнем доме свет есть чаще.

Мэр Первомайского Николай Бакшеев объяснил, почему в некоторых районах не вводят графики отключения света. По его словам, особенность рынка электроэнергии состоит в том, что в каждую секунду производство должно быть равно потреблению.

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Почему необходимы графики аварийного отключения электроэнергии

Если потребление превосходит создание, понижается частота системы. Стандарт: 50 Герц. Допустимое отклонение минус 0,4 Герц. Когда частота снижается, срабатывает автоматическая частотная разгрузка (АЧР) – автоматика выключает питание в целых районах по очереди.

Всего 10 очередей. При этом складывались они так, чтобы у каждой была одинаковая мощность потребления.

Бакшеев отметил, что при применении АЧР портится оборудование. Потому диспетчер не доводит до АЧР, а применяет графики аварийного отключения.

Как выбирают, кому выключать свет

Диспетчер системного оператора (НЭК Укрэнерго) доводит до диспетчеров операторов систем распределения объем мощности, на который нужно разгрузить систему. Там уже и решают, где выключать свет.

Дело в том, что не всех потребителей можно выключать автоматически. Для многих это нужно делать вручную. Когда возникает срочный дефицит, обычно в результате очередной атаки врага, операторы систем распределения отключают тех потребителей, которых можно выключить быстрее.

Сейчас это отличается от ситуации конца 90-х, когда в стране были веерные отключения. Тогда дефицит мощности был обусловлен нехваткой денег на закупку топлива генерацией.

Отличается ли нынешняя ситуация от 90-х

Тогда сети были целыми. Диспетчер мог примерно спрогнозировать дефицит в сутки, неделю, месяц. Поэтому можно было применить "веерные отключения": по очереди отключать потребителей на конкретный срок по плану.

Сейчас это сделать гораздо сложнее, потому что враг постоянно атакует критическую инфраструктуру. А дефицит возникает то в одном месте, то в другом – в зависимости от поврежденных объектов.

Однако существует еще одна проблема. Очереди отключений были составлены с учетом мирных времен, когда в стране было больше потребителей и предприятий.

Через несколько дней после обстрела можно составить график ротации очередей, чтобы одни и те же потребители не выключались надолго. И предупреждать об отключении. Однако каждое новое разрушение энергообъекта ракетами будет изменять этот график.

Как можно помочь избежать отключений

Пока восстанавливаются поврежденные объекты, можно избежать отключений только экономией. Если каждый потребитель будет экономно использовать электроэнергию, то потребуется снижение мощности.

Для этого достаточно перенести работу бойлеров, обогревателей, посудомоечных и стиральных машин на ночные часы.

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