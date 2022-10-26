В Киевской области стабилизационные отключения света: где можно узнать графики

Во всех регионах Украины проблемы с электроснабжением из-за повреждений оккупантами критической инфраструктуры. В частности, в Киеве будут специально выключать ток, чтобы починить энергосистему.

Как сообщает "Укрэнерго", Киевcкая область – это тот регион, где больше всего экономят электроэнергию. Однако веерных отключений жителям столицы все равно не избежать, потому что повреждения сети критические.

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Плановые отключения света 26 октября в Киеве

В Киевской области сегодня с 07:45 начались стабилизационные отключения света. Соответствующее распоряжение было дано в НЭК Укрэнерго. Кроме того, на сайте разместили графики отключения электроэнергии, с ними можно ознакомиться ниже.



График отключения света в Киевской области / Фото ДТЭК Киевские энергосети



График отключения света в Киевской области / Фото ДТЭК Киевские энергосети



График отключения света в Киевской области / Фото ДТЭК Киевские энергосети

Электрики ремонтируют энергосистему

В организации также подчеркнули, что делают все возможное, чтобы отключение для каждого клиента длилось не более 4 часов. Но есть нюанс.

Однако отключение может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений. К примеру, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00,

– написали в ДТЭК Киевские энергосети.

Возможно, свет будут включать с небольшой задержкой в 30 – 40 минут. Это обычная ситуация.

Часто свет у жителей столицы исчезает из-за аварий на распределительных сетях, связанных с перегрузкой или физическими повреждениями. В ДТЭК отметили, что если после отключения по графику свет не появился в пределах 4 – 4,5 часов, нужно об этом им сообщить.

Критически важно экономить электричество

Страница с контактами для связи с ДТЭК Киевские энергосети.

В организации в очередной раз призывали киевлян потреблять электроэнергию умеренно. В частности, выключать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы:

с 6:00 до 11:00

с 17:00 до 23:00



Как разумно потреблять электроэнергию / Картинка 24 канала

Напомним, журналисты 24 канала выясняли, может ли свет исчезнуть на несколько дней или даже месяцев. Известно, что в результате российских ракетных обстрелов повреждено около 40% энергосистемы – это очень высокий показатель.

Достойно внимания – в каких областях будут выключать свет: смотрите видео