Погружает города в темноту и блэкаут: что за графитовые бомбы имеет Китай для уничтожения энергетики

Китай продемонстрировал новый тип оружия, способный выводить из строя энергетическую инфраструктуру противника без физического уничтожения объектов. Как сообщило South China Morning Post, государственный вещатель CCTV обнародовал анимационное видео, в котором показан запуск ракеты с наземной платформы, после чего она разбрасывает 90 суббоеприпасов, которые взрываются в воздухе и распыляют химически обработанные углеродные волокна. По замыслу разработчиков, эти волокна вызывают короткое замыкание в высоковольтных линиях, что приводит к масштабным обесточиваниям.

В сюжете говорится, что зона поражения составляет не менее 10 тысяч квадратных метров, а главная цель такого удара – парализовать системы управления, связи и координации противника. CCTV ссылается на государственную корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation, которая находится в подчинении Министерства обороны Китая. В то же время название вооружения и этап его разработки не раскрываются – в сообщении оружие названо "загадочной ракетой отечественного производства".

Хотя в сюжете прямо не указано, что говорится именно о графитовой бомбе, технические характеристики совпадают с описанием этого типа вооружения: дальность полета – до 290 километров, масса боевой части – 490 килограммов. Это делает ее пригодной для поражения военных электроподстанций и других элементов энергетической инфраструктуры. В комментариях под видео пользователи соцсетей предполагали возможное применение этого оружия против Тайваня. Официальных подтверждений относительно его использования армией Китая пока нет.

24 Канал подробно рассказывает об истории использования аналогичных бомб и вообще атак против энергетики во время войн.

Как графитовые боеприпасы обесточили Ирак и Сербию

Графитовые бомбы впервые продемонстрировали свою эффективность в военных кампаниях США в конце XX века. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году американские войска применили крылатые ракеты Tomahawk с графитовыми боевыми частями BLU-114/B для вывода из строя энергосистемы Ирака. Результат был поразительным: временно было отключено до 85% электросети страны. Это повлекло масштабные блэкауты, иногда электроснабжение не восстанавливалось в течение целого месяца.

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Целью такого удара было быстрое лишение противника электричества, необходимого для работы военных радаров, связи и других систем.

Еще более известным стал случай применения графитовых бомб в Европе. В 1999 году, во время кампании НАТО в Югославии (война в Косово), американские стелс-самолеты F-117 сбросили кассетные бомбы CBU-102 с графитовыми суббоеприпасами. В результате около 70% электросети Сербии было парализовано.

Блэкаут практически мгновенно охватил большинство страны – погас свет, остановился электротранспорт, отключились насосы водоснабжения. Белград был вынужден пойти на уступки Западу, ведь удар по энергетике парализовал военную инфраструктуру и существенно осложнил жизнь гражданского населения.

Хотя НАТО подчеркивало, что стремилось минимизировать жертвы среди гражданских, отключение электричества в городах неизбежно задело больницы, общественный транспорт, систему водоснабжения и канализацию.

Что такое графитовая бомба и как она работает Графитовая бомба (неофициально "блэкаут-бомба" или "мягкая бомба") – это разновидность нелетального оружия, предназначенного для выведения из строя электросетей без прямого уничтожения объектов. Принцип действия такого боеприпаса заключается в распылении над целью облака сверхтонких графитовых (углеродных) нитей. Эти нити оседают на линиях электропередач, трансформаторах и другом высоковольтном оборудовании и благодаря высокой электропроводности графита вызывают многочисленные короткие замыкания. Фактически графитовая бомба устраивает электрический "дождь", который шунтирует провода и моментально выключает сеть.



В отличие от обычных боеприпасов, графитовые не разрушают оборудование физически – после атаки достаточно очистить аппаратуру от графитовой пыли, чтобы постепенно восстановить электроснабжение. Несмотря на отсутствие взрывов, графитовые бомбы не так уж и опасны для мирного населения. Они классифицируются как нелетальное оружие, поскольку прямо не убивают людей и не уничтожают зданий. Однако последствия масштабных отключений электричества могут быть критическими. Обесточивание целых регионов ведет к остановке больниц, систем очистки воды, отопления и транспорта, что создает угрозу жизни и здоровью тысяч людей.



Именно поэтому применение даже "мягкой" бомбы против энергоинфраструктуры фактически бьет по тылу страны и гражданскому населению, подрывая его нормальное функционирование.

Как работает китайская бомба: смотрите видео

Китай, Тайвань и новое измерение конфликта

Неудивительно, что технология графитовых боеприпасов привлекла внимание других государств. Недавно Китай открыто продемонстрировал анимационное видео с прототипом собственной "блэкаут-бомбы". На кадрах, обнародованных государственным телеканалом CCTV, показан запуск ракеты, которая рассеивает над целью облако из 90 графитовых суббоеприпасов, способных вызвать "полное отключение электроэнергии" на площади до 10 тысяч квадратных метров. Хотя прямо слово "графитовая" не прозвучало, однако по описанию говорится именно об этом виде оружия.

Заявленная дальность ракеты – до 290 километров, а масса боевой части – около 500 килограммов, что позволяет поразить сразу несколько узлов энергосети.



Эта демонстрация состоялась на фоне роста напряженности вокруг Тайваня. Пекин считает самоуправляемый остров Тайвань своей территорией и не исключает силового сценария "воссоединения" в будущем. За последние годы Китай резко активизировал военное давление – от масштабных учений вблизи острова до наращивания ракетного потенциала.

Появление же в арсенале КНР графитовой бомбы повышает вероятность того, что первоочередной целью такого оружия может стать именно энергосистема Тайваня в случае конфликта. Обесточивание острова в начале возможной операции способно парализовать оборону без прямой бомбардировки городов. Необъявленная "стратегия темноты" вписывается в доктрину современного кибер- и электронного войска – вывести из строя критические системы противника, не провоцируя немедленной эскалации до тотальных разрушений. В то же время такие действия не оставляют сомнений в своем разрушительном эффекте для гражданской инфраструктуры и жизни людей.

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Российские удары по энергосистеме Украины: террор без "мягкости"

Пока ведущие государства развивают "чистые" способы обесточивания противника, Россия прибегла к традиционно жестокой тактике против энергетики Украины. Во время полномасштабного вторжения российские войска систематически обстреливают ракетами и дронами украинские электростанции, подстанции и линии электропередач. Особенно интенсивной эта кампания стала с осени 2022-го: начиная с октября, массированные атаки по объектам энергетики нанесли колоссальные разрушения. По данным украинских властей, уже на начало ноября 2022-го было повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры страны.

Миллионы людей остались без света, тепла и воды, в городах вводились плановые и аварийные отключения электроэнергии. В отличие от графитовых бомб, российские удары имеют вполне "горячий" кинетический характер – ракеты и дроны-камикадзе физически разрушают оборудование, уничтожают трансформаторы и выводят из строя электростанции. Эти атаки нарушают нормы международного гуманитарного права, ведь бьют по объектам, от которых зависит выживание гражданского населения. Как отмечает Human Rights Watch, массированные удары России по энергосети, которые лишают людей света, тепла и воды на пороге зимы, выглядели как сознательная попытка посеять панику и террор среди населения.

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Фактически Кремль применил против Украины свою "бомбу тьмы", но роль графитовой пыли выполнили осколочно-фугасные заряды крылатых ракет и иранских дронов.

Украинский опыт конца 2022 года стал трагическим напоминанием: удары по энергетике превращаются в удары по наиболее уязвимым. От холода и отсутствия электричества страдали больницы, школы, миллионы людей сидели без элементарных удобств. Впрочем, Украине удалось выстоять – энергетики героически восстанавливали сети, а международные партнеры экстренно поставляли оборудование. Это противостояние продолжается и в дальнейшем, ведь Россия периодически повторяет атаки, пытаясь использовать энергетику как оружие на поле боя.

История применения графитовых "блэкаут-бомб" показывает, насколько важной целью в войнах современности становится электричество. От Ирака и Сербии до Украины – лишить противника энергии означает выбить почву под ногами, погрузив города в темноту. Сегодня эта концепция эволюционирует: высокоточные нелетальные боеприпасы способны мгновенно погасить свет на целой территории без ядерных взрывов и масштабных бомбардировок. Но делает ли это их более "гуманными"?

Последствия для гражданских доказывают обратное. В XXI веке удары по энергетической инфраструктуре остаются мощным оружием запугивания и давления – независимо от того, применяются они графитовыми нитями или ракетными боеголовками. И противостоять этой угрозе мировому сообществу будет не менее сложно, чем традиционной военной агрессии.