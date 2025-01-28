Видео с "бракованными" гранатами в сети опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов, хотя потом удалил его со своего канала. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для 24 Канала опроверг фейк с "мивиной" в гранатах и сказал, что за вещество действительно могло там быть.

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Что за вещество могло быть в гранатах

Коваленко отметил, что вещество в гранатах никакая не "мивина", а тротил, который может быть как гранулированный, так и сыпучий или прессованный.

Он (тротил – 24 Канал), если сыпучий, то похож на кукурузную крупу,

– объяснил военно-политический обозреватель.

Так, в обществе привыкли считать, что тротил имеет вид тротиловой шашки, как в мультиках, красного цвета. Однако в целом взрывчатое вещество типа тротил является желтого цвета. Коваленко отметил, что только химическая экспертиза может точно ответить, что за вещество было в гранатах на видео.

Что с запалами к гранатам

На видео бойцы также жалуются на запалы к гранатам, мол, они плохо вкручиваются. Коваленко отметил, что есть разные запалы, но пока мы не проверили на практике – не можем говорить, что с этими гранатами что-то не так.

"Когда мы видели, что мины не взрывались, то это было снято. В этом же случае я не увидел, что действительно есть какая-то проблема с запалом или тем, что граната состоит из "мивины" и не взрывается, ведь если наполнителем гранаты является не тротил, то она не взорвется", – подытожил Коваленко.