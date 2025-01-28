Відео з "бракованими" гранатами у мережі опублікував український журналіст Юрій Бутусов, хоча потім видалив його зі свого каналу. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко для 24 Каналу спростував фейк з "мівіною" в гранатах і сказав, що за речовина дійсно могла там бути.

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Що за речовина могла бути в гранатах

Коваленко наголосив, що речовина в гранатах ніяка не "мівіна", а тротил, який може бути як гранульований, так і сипучий або пресований.

Він (тротил – 24 Канал), якщо сипучий, то схожий на кукурудзяну крупу,

– пояснив військово-політичний оглядач.

Так, у суспільстві звикли вважати, що тротил має вигляд тротилової шашки, як у мультиках, червоного кольору. Проте загалом вибухова речовина типу тротил є жовтого кольору. Коваленко наголосив, що лише хімічна експертиза може точно відповісти, що за речовина була в гранатах на відео.

Що з запалами до гранат

На відео бійці також скаржаться на запали до гранат, мовляв, вони погано вкручуються. Коваленко зауважив, що є різні запали, але поки ми не перевірили на практиці – не можемо говорити, що з цими гранатами щось не так.

"Коли ми бачили, що міни не вибухали, то це було зафільмовано. У цьому ж випадку я не побачив, що дійсно є якась проблема із запалом чи тим, що граната складається з "мівіни" і не вибухає, адже якщо наповнювачем гранати є не тротил, то вона не вибухне", – підсумував Коваленко.