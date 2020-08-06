Кембриджский университет – одно из старейших и престижных учебных заведений мира. Из этих стен выходят будущие исследователи, ученые и политики – интеллектуальный бомонд Британской Короны. Выпускником этого университета был и Арнольд Дейч. На первый взгляд обычный студент, который на самом деле был советским агентом.

Подробнее о его работе читайте в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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В Москве английский университет рассматривали как идеальное место для будущей вербовки агентуры. Поэтому в ряды студентов отправили молодого разведчика Арнольда Дейча. Кроме того, что в ряды советской агентуры он завербовал более 15 человек, ему удалось сформировать и тайную шпионскую сеть, которая впоследствии получила название "кембриджская пятерка".

"Дейч был австрийским евреем. Очень важно, что после университета в Вене он немного работал на Вильгельма Райха (известного психоаналитика – 24 канал), который часто говорил: "Если тебя подвергали сексуальному насилию, то ты фашист", – рассказал бывший сотрудник КГБ Александр Васильев.

Даже несмотря на свое происхождение, Дейч был типичным русским агентом, который вопреки своим убеждениям завербовал в ряды советских спецслужб 2 геев и одного бисексуала. Хотя они ему и не нравились, профессионализм он ставил на первое место.

Члены пятерки:

Ким Филби;

Энтони Блант;

Джон Кернкросс;

Гай Берджес;

Дональд Маклейн.

Всех завербовали во время учебы в университете в начале и в середине 30-х годов. Каждый из них через несколько лет возглавил государственные должности и "прорубил" себе путь к ключевым местам в стране. Одного из них британская королева даже посвятила в рыцари. Всех этих людей объединяет одно – коммунистическая идеология.

"Кембриджская пятерка" / Фото скриншот с видео

"Кембриджская пятерка": кто они

Начало 30-х годов для мира было не слишком приятным. К власти пришли Гитлер, Франко, Муссолини – их диктатура угрожала всем цивилизованным странам. СССР на то время считали едва ли не единственным кто сможет противостоять режиму, но тогда никто из пятерки не думал, что идет на службу к не менее кровавому режиму.

"Они видели, что депрессия просто опустошала британский рабочий класс. Они видели, как мимо Кембриджа проходят злобные марши и протесты. Кроме этого, было очевидно, что к власти в Германии приходят нацисты. Они сделали вывод, что капитализм не сможет справиться с приближающимся кризисом. Демократия не сможет стать бастионом, который защитит от угрозы. Поэтому единственным решением проблемы была Москва", – пояснил писатель Филипп Найтли.

► Ким Филби

Ким Филби – самый известный и успешный агент "Кембриджской пятерки". В ряды советов его завербовали в 34-ом. Советские кураторы отправили его в Испанию писать о гражданской войне, которая гремела там между силами Франко и Народным Фронтом. Филби поехал туда под прикрытием журналиста – писать пропагандистские статьи для Франсиско Франко. Хотя и ключевой задачей для него было убийство испанского диктатора.

Ким Филби / Фото скриншот из видео

Поскольку в шпионской сфере он был неопытным, то такая цель для новоиспеченного агента была неподъемной. Со временем вопрос ликвидации лидера Испании отпал сам собой. Дело в том, что в Испании Филби стал едва ли не национальным героем.

В декабре 1937 года Филби с 3 другими корреспондентами ехали на репортаж. Прямо перед машиной упал снаряд. Все журналисты погибли, а Филби получил ранение головы. Поскольку он писал о заслугах Франко, тот наградил его Красным Крестом за военные заслуги. В будущем этот орден позволил Филби получить доступ ко многим испанским секретам.

А пока Ким Филби получил известность за рубежом, другие члены пятерки тоже не теряли времени.

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► Дональд Маклейн

Он, вступая в Кембридж, хотел стать лингвистом и преподавать языки, но советские кураторы выбрали для него другую профессию дипломата. Пройдя соответствующие курсы на отлично, он получил работу в британском посольстве во Франции. Его авторитет и любовь к работе быстро помогли завоевать доверие среди дипломатических кругов.

Так, в Кремле узнавали практически обо всех англо-немецких планах в отношении Советского Союза. Поток информации от Маклейна не прекращался. Постоянные обновления и знание всего, что происходит не только вокруг него, но и вокруг страны в целом, позже позволили ему добраться до новых вершин.

Дональд Маклейн / Фото скриншот из видео

"Дональд Маклейн был невероятно важен. Он имел доступ к политическим решениям. Он знает, какую позицию займут страны в переговорах с Советским Союзом. Маклейн был политически важным для Москвы, ведь он знал кто и как будет действовать в случае оккупации различных стран, установления правительства, переворота", – отметил писатель Нигель Вест.

В 40-х Маклейна перевели в Вашингтон. Там он открыл перед собой новые горизонты. На этот раз в его руках оказались документы об атомной энергетике США. Конечно, технических характеристик у него не было. Поэтому о мощности и компонентах даже и речь не шла. Однако все, что касалось прогресса и этапов производства – он знал отлично.

Время от времени в Штаты приезжал и Филби. Там он подружился с руководителем контрразведки ЦРУ Джеймсом Энглтоном. И это знакомство переросло в дружбу.

Один раз, или дважды они сидели в небольшом ресторанчике и разговаривали. Энглтон сливал ему всю информацию о послевоенных англо-американских планах. Делился планами по дестабилизации коммунизма в разных странах,

– заметил писатель Бен Макинтайр.

► Гай Берджес

Берджес – добрый друг Кима Филби. Оказавшись в рядах советской разведки, ему приказали присоединиться к англо-немецкому братству, пронацистской группировки. Это позволило Берджесу получать мелкую информацию о событиях в Германии и даже некоторые планы нацистов. Но молодой агент хотел совсем не этого. Его тянуло к гораздо большим "подвигам", чем шпионаж за пронацистскими группами. Поэтому по чуть-чуть он начал пробивать себе путь наверх.

Берджес был одним из тех английских персонажей, которого описывают в книгах. Он был геем, очень бешеным, довольно любящим, хоть и пьяницей. Но был очень спокойным с очень хорошими манерами,

– сказал писатель Филипп Найтли.

Берджес устроился на работу в ВВС. Он брал интервью у многих политиков, разговаривая с ними на самые разнообразные темы. Черчилль тоже был одним из его приглашенных гостей. Очевидно, что пройти мимо такого персонажа британские спецслужбы просто так не могли, а потому завербовали его. Правда, они и не подозревали, что Берджес уже был советским агентом.

Гай Берджес / Фото скриншот из видео

Как говорил сам Гай Берджес, его гомосексуальность и помогла держаться на плаву. Ведь никто и подумать не мог, что такой публичный человек может работать сразу на несколько лагерей. Тем не менее, его работа на ВВС открывала ему дверь практически любого политического кабинета в британском правительстве.

"Гая Берджеса очень удачно завербовали. Как члена SIS, так и как пропагандиста, который хорошо понимался в радио. А еще – МИ5. Агенты использовали его гомосексуальные связи, чтобы вербовать в свои ряды агентуру. Он работал одновременно на 3 разных лагеря: гомосексуальный, журналистский и тайный", – подчеркнул Нигель Вест.

► Джон Кернкросс

Это 4-й член "кембриджской пятерки". Заодно – член коммунистической партии Британии. Его кураторы забросили в Блечли-Парк, где во время Второй мировой расшифровывали вражеские шифровальные машины. Код Энигмы взламывали именно там.

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Как вы уже догадались, все разгаданные и раскодированные сообщения направлялись в Кремль для "ознакомления". Поэтому советы были в курсе всех дел. Кроме того, что он сам передавал информацию, Кернкросс еще и завербовал нескольких агентов в МІ6, которые помогали ему в работе. Но британские исследователи считают, что они эффективными не были.

Джон Кернкросс поставлял расшифровки Ультри, которые невероятно точно давали Советскому Союзу представление о перемещении немецких военных на Восточном фронте. Переданная им информация сыграла ключевую роль во время битвы на Курской дуге,

– рассказал Вест.

Интересно, что Джона Кернкорсса не могли привлечь к ответственности за членство в "кембриджской пятерке". Вообще, до 1990 года никто не знал, что он на самом деле был членом шпионской сети. Хотя ему и предъявили обвинение, ни вины, ни сотрудничества с советской агентурой он не признал. Правда о нем всплыла на поверхность лишь тогда, когда Олег Гордиевский (советский агент, перешедший на сторону британцев) рассказал о нем.

Джон Кернкросс / Фото скриншот из видео

► Энтони Блант

Наконец последний, пятый член "кембриджской пятерки" – Энтони Блант. В 1939 году он вступил в ряды МИ5. Продвигаясь по чуть-чуть по карьерной лестнице, он стал заместителем руководителя разведки. Он взрывал работу британской агентуры изнутри. Когда в ряды советов запустили шпиона, Блант его сдал.

Энтони Блант / Фото скриншот из видео

В Кремле таким образом отлавливали практически всех засланных Лондоном разведчиков. Впоследствии, в 45-м он стал советником короля Георга 6-го. Под его руководством Блант выполнял различные задачи, связанные с королевской семьей. Интересно, что имея доступ к компрометирующей информации, в Кремль он ни разу так ее и не отправил. Но своим статусом и связями он пользовался для получения политической информации.

Информация, которую я передавал, касалась исключительно немецкой разведки. Я не сдавал ничего о британской агентуре или военных возможностях. Предоставленная мной информация была очень туманной,

– рассказал Блант.

А тем временем Ким Филби наладил контакты с британским МІ6 и SIS.

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Более того, Филби стал руководителем Секции 9, подразделения направленного на борьбу с СССР. С такими связями в бртанском разведывательном сообществе, он имел доступ к любой информации в отношении Москвы. В Кремль поступало столько документов, что сегодня количество передаваемой информации можно считать в тысячах. Но среди этих куч документов не было ни одного, который бы свидетельствовал о планах Лондона заслать в СССР своих агентов.

"Кембриджская пятерка" начала слабеть

Когда война закончилась, стало понятно, что враг теперь в лице коммунизма, "кембриджская пятерка" начала слабеть. На это есть несколько причин:

Одни исследователи подтвердили, что агенты поняли: на самом деле работали на режим не менее кровавый, чем нацистский.

Другие считают, что причиной ослабления шпионской сети стало недоверие советских спецслужб до завербованных агентов, ведь чрезвычайно важная информация попадала в руки Кремля очень редко. В основном, как говорил Энтони Блант "данные были туманными".

Тем не менее, существует и третья версия. И проблема ослабления пятерки в том, что 2 человека потащили за собой других на дно из-за своего характера.

"По дороге в паб Берджес уронил на тротуар бумаги, которые он вынес из МИД. Он, практически, всегда был в состоянии алкогольного опьянения. А Маклин не умел держать язык за зубами. Однажды он рассказал своей любовнице и брату, что работает советским агентом", – отметила писательница Светлана Лоховая.

В 1951 году американские спецслужбы смогли выявить, что из британского посольства утекает информация. Стало ясно, что один из дипломатов сливает информацию советам. Его вычислили по сообщениям и кодовому имени "Гомер" (это его позывной). Это имя появлялось только там, где работал Маклейн. Как только он переезжал из офиса, исчезали и отправленные сообщения на конкретный адрес, и кодовое имя. О раскрытии агента узнал Филби. И без преувеличений, он решил ситуацию очень быстро и очень искусно.

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"Филби решил, что должен предупредить Маклейна об этом. Поэтому он принял 2 решения. Первое – предупредить советских коллег в Вашингтоне, чтобы они придумали план побега. А второе – он выслал к Маклейну одного британского дипломата. Им оказался Гай Берджес, член Кембриджской пятерки, чтобы тот предупредил его, что надо бежать", – подчеркнул писатель Гейден Пик.

О том, как "Кембриджская пятерка" спасалась от раскрытия – смотрите в программе.