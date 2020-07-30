Вторая мировая война для одних стала способом переделить мир, а для других – геноцидом. Идея уничтожить евреев пришла Гитлеру, а вот методы геноцида разработал другой человек. Он говорил, что еврейских детей нужно бросать в газовые камеры первыми, ведь они могут вырасти и отомстить. Иронично, что дети, которых он убить не успел, его и погубили.

Об охоте на Отто Адольфа Эйхмана, или как его еще называют – "архитектор Холокоста" – читайте в новом выпуске программы "Спецслужбы" на 24 канале.

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"Израильские силы безопасности недавно нашли Адольфа Эйхмана, одного из худших нацистских военных преступников. Он ответственен за так называемое "Окончательное решение еврейского вопроса" – уничтожение 6-ти миллионов европейских евреев. Адольф Эйхман предстанет перед судом за сотрудничество с нацистским режимом", – рассказал бывший премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион.

Детство и заинтересованность нацизмом

Но для начала – предыстория. Детство Эймана было довольно интересным. Он ходил в ту же школу, в которую когда-то ходил сам фюрер. Учитель истории тоже достался от Гитлера. Он еще с детства вбивал детям в голову идеи расовой чистоты. Чтобы отстранить маленького Эйхмана от, скажем так, однобокого обучения, родители записали его на уроки скрипки. Но ни духовный, ни интеллектуальный миры будущего архитектора Холокоста не интересовали.

Адольф Эйхман / Фото из архива "Яд ва-Шем"

И когда обучение сына провалилось, отец решил отправить его в технический колледж – получать образование там. Правда, он и там все завалил. Поэтому пошел работать горняком. Отсюда и начинается его стремительная военная карьера... В начале 30-х Эйхман заинтересовался идеологией нацизма. Ему нравились громкие заявления о роспуске Веймарской республики, отказ от Версальского договора, радикальный антисемитизм и антибольшевизм и самое главное – расовая чистота построенная на подавлении евреев.

Эйхман был человеком, который думает, что принимает решения. Обдуманные решения. Я думаю, что как руководитель, он знал о том, что его просят организовать геноцид. Это сегодня мы называем это геноцидом. Он взялся за эту работу сознательно, самоотверженно. Это не были решения какого-то отсталого человека, или бестолкового, или работа. Это было решение человека, который четко знал на что он идет и что будет делать,

– вспомнил историограф Дэвид Сезарани.

Эйхман часто задавал себе вопрос – куда девать евреев? Сначала пытался выдворить их на Мадагаскар, но договориться об этом не получилось. Тогда пришла идея отправить их всех в Палестину. Правда, из-за угрозы создания там собственного государства решения сразу отвергли. Тогда он начал создавать условия, при которых иудеи добровольно соглашались бы покинуть Германию и Европу в целом. Например, репрессии над высшим классом евреев побудил низшие классы задуматься над переселением. Радикально настроенные симпатики нацизма тоже свою роль сыграли. Еще до начала войны к евреям начали относиться как ко второму сорту. Эйхман с самого начала знал, что вопрос евреев принесет ему успех, влияние и авторитет.

Депортация евреев

В 1939 году нападением на Польшу, вопрос евреев нацисты начали решать по-другому. Теперь их просто депортировали насильно, или уничтожали – занятый войной мир и внимания не обратит на репрессии. По крайней мере, таким был первоначальный план. Пока в 1942 году нацистские сливки Третьего Рейха не собрались на Ванзейской конференции. Там вопрос иудеев решился окончательно. Среди присутствующих был и Адольф Эйхман.

Было согласовано, что евреев собирают для принудительных работ, разработав планы строительства концлагерей, в том числе и газовых камер. Эйхмана назначили главным в этом вопросе. Он должен был отвечать за логистику, составлять списки евреев, рассылать их в лагеря и отвечать за их уничтожение. Отказываться Эйхман и не думал. Отныне он был руководителем масштабного проекта по истреблению еврейской расы.

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"Эйхман рассылал приглашение на эту встречу, Эйхман спланировал график. Сама конференция длилась около часа или полтора. Там напрямую, без всякого прикрытия обсуждался вопрос истребления европейских евреев. После того, как все обсудили, участникам подали ланч, а потом все отправились по домам – воплощать полученную информацию в жизнь", – сказал исследователь Холокоста Стивен Катз.

Как Эйхман издевался над евреями

Интересно что у самого Эйхмана личной неприязни к еврейскому народу не было. По крайней мере, сначала. Исследователи его биографии считают, что значительное влияние на его взгляды сформировала школа. В частности учитель, который преподавал у Гитлера. В приложение, базу взглядов подкрепила и его заинтересованность нацизмом. И хоть Эйхман евреев рассматривал, как способ подняться по карьерной лестнице, он нередко устраивал им такие испытания в лагерях, что некоторые исследователи называют его антисемитом с самых пеленок. Хотя во время судебных заседаний он неоднократно говорил, что иудеи – враги нацизма, точно такие же как и те кто воевал против фюрера. Поэтому он всех чесал под одну гребенку.

Мы маршировали с утра до поздней ночи. В первый же день были падавшие и уже не поднимавшиеся. Они лежали вдоль дороги. Таких сразу расстреливали или забивали до смерти,

– вспомнила жертва концлагеря.

Это лишь один из примеров его издевательств. Однажды он заставил десятки тысяч евреев маршем идти от Будапешта до Вены, а это больше чем 200 километров. В дождь, снег, град и без еды мало кто мог выдержать такие нагрузки. Хотя в большинстве случаев Эйхман только распределял евреев по вагонам и организовывал их доезд до концлагерей. Там их уже фильтровали – кого на принудительные работы, а кого сразу стреляли или бросали в газовые камеры. В глазах высшего нацистского командования Адольф Эйхман был героем, который самоотверженно и отлично справлялся со своими обязанностями. Как мы уже говорили ранее, с особым вниманием Эйхман относился к еврейским детям.

"Однажды я читал автобиографию Рудольфа Гесса. Он написал ее перед тем, как его казнили. И он описывал период, когда они казнили по одной тысяче еврейских детей за день. Попадались такие дети, которые падали на землю и молили не убивать их. И он пишет: "У меня тряслись колени каждый раз, как я запихивал их в газовую камеру. И мне было стыдно за мою слабость, когда я вспоминал слова Эйхмана: "Какая логика в убийстве старой генерации, если девушка и дальше будет жить? Ты оставляешь потомков, которые вырастут мстителями, а в придачу еще и возродят расу?", – сказал юрист Габриэль Бах.

Капитуляция Германии

В мае 1945 года Германия капитулировала, война официально закончилась. За бывшими нацистами началась охота. Ученых, врачей и исследователей перевербовывали работать на благо сильных мира сего, а обычных офицеров бросали под трибунал. Правда, были и такие, кому удалось бежать, среди них – Адольф Эйхман. Он понимал, что на его совести жизнь более 5 миллионов человек. Смертной казни или пожизненного заключения (в лучшем случае) ему не избежать. Поэтому пришлось менять имя, документы, сжечь все доказательства о своей причастности к "еврейскому вопросу" и бежать. К тому же он знал, что те иудеи, которым удалось выжить – так или иначе будут преследовать его до конца жизни. Вопрос ареста Эйхмана был для уцелевших делом принципа.

"Прежде всего, он сдался американцам под фальшивым именем, с фальшивыми документами на оберефрейтора Люфтваффе. Первоначально он считал (и правильно считал) что ему нужно скрывать свою принадлежность к СС. Его все же обнаружили из-за специфических татуировок под мышкой, которые, собственно, выделяли ССовцев. Он тогда, соответственно, представился нижним чином СС и в дальнейшем находился в американском лагере военнопленных", – пояснил Центр политических исследований "Доктрина", руководитель направления международной политики Денис Москалик.

Правда, пробыл он в лагере не долго. Ему удалось убежать. Понимая, что рано или поздно американцы догадаются, кто он такой, выбора кроме, как бежать у него не было. Поэтому несколько месяцев он скрывался по всей стране в специальных бункерах и укрытиях, которые построили для офицеров СС на случай проигрыша в войне. Там можно было пересидеть. Но его связи и репутация в нацистских кругах шла далеко перед ним. Поэтому помощь пришла неожиданно.

Удостоверение беженца / Фото Fundacion Memoria del Holocausto

"Он бежал в Северную Германию. Там, под вымышленным именем работал чернорабочим, лесником. И где-то около 1949 года связался с подпольной организацией, которая помогала офицерам СС покинуть Германию и перебраться в Южную Америку", – рассказал историограф Дэвид Сезарани.

Побег в Аргентину

Эйхман встретился с австрийским епископом Алоисом Гудалом (тот разделял свои взгляды с гитлеровским режимом). Поэтому и решил помочь. Для архитектора Холокоста это был 1 шанс на миллион и терять его он не имел права. С новыми документами епископ пообещал переправить его в Аргентину. Правительство страны в то время радушно принимало у себя бывших военных преступников и не выдавало их по просьбе других государств. Поэтому начать новую жизнь в таком месте было проще простого. Организация, которая помогла Адольфу Эйхману изменить личность называлась "Одесса".

"Организация "Одесса" – это организация помощи ветеранам СС, которая, собственно говоря, обеспечила ему сначала возможность получить фальшивые документы, а затем эвакуироваться вплоть до Аргентины. И уже из Италии он получил фальшивые документы на имя Рикардо Клемента и с ними на корабле отправился к Буэнос-Айресу", – вспомнил Денис Москалик.

Служебное удостоверение Эйхмана под другим именем / Фото из архива "Яд ва-Шем"

В начале 50-х он поселился в небольшом доме, не очень примечательном на первый взгляд. Понемногу осваиваясь на новом месте Эйхман работал на подработках выполняя мелкую работу, чтобы хватило на жизнь. Существуют версии, что убегая, Эйман прихватил с собой много награбленных сокровищ. Он специально не стал заезжать в большой дом, чтобы не привлекать внимание местных. Ведь в Аргентине жило и много евреев. К тому же, ему надо было разведать ситуацию, чтобы перевести к себе жену с детьми.

Семья Адольфа Эйхмана перебралась к нему через два года после приезда – в 1952 году. Тогда же он устроился на новую работу в компании Mercedes-Benz. Из обычного работника Эйхман быстро смог добраться до кресла руководителя отдела.

Дом Эйхмана в Аргентине / Фото Zvi Aharoni

А тем временем, пока семья Эйхманов наслаждалась жизнью, еврейские охотники за нацистами интенсивно искали "архитектора Холокоста". Поскольку его не подвергли трибуналу, а тело после завершения войны никто не нашел, то они знали, что он скрывается. Изначально они думали, что он может жить в Кувейте. Но доказательств этой информации не нашли. Поэтому поиски то затихали, то набирали обороты. Сам Эйхман приложил немало усилий, чтобы его личность не раскрыли. Проблема была только в его семье, которая позже его и выдаст. Жена сменила фамилию, но только первую букву E на F. Как вы поняли, эту конспирацию спецслужбы и охотники за нацистами быстро разгадали, и одним из первых был Симон Визенталь.

Кто такой Симон Визенталь? "Охотник за нацистами". Родился в 1908 году на современной территории Тернопольской области. Жил во Львове, работал архитектором. Во время войны попал в концлагерь Маутхаузен, а после войны посвятил свою жизнь поискам нацистских преступников. Существует и версия, что Симон Визенталь сотрудничал или был сотрудником израильской разведки Моссад.

Как "охотникам за нацистами" удалось найти Эйхмана

Время шло и до 1960 года он уже построил себе дом на улице Гарибальди. Поэтому операцию по его захвату иногда называют "Гарибальди". Интересно, как его нашли. Дело в том, что в Буэно-Айресе жил старый слепой еврей – Лотар Германн. Его дочь встречалась с молодым парнем, который громко заявлял о заслугах своего отца перед Рейхом. Его звали Клаус Эйхман, сын "архитектора Холокоста". И когда дочь Лотара рассказала ему об этом, старик понял с кем имеет дело. Он попросил дочку убедиться на 100% в этой информации. Эйхман всем говорил, что Клаус его племянник. До одного момента, который стал поворотным во всей этой истории. Клаус пришел домой и обратился к Эйхману фразой "отец". Тогда Лотар Германн понял что терять нельзя ни секунды.

"Он сообщил франкфуртскому прокурору Фрице Бауэру, который был известен, собственно говоря, в мире как преследователь нацистов, что его дочь Сильвия познакомилась с неким Клаусом Эйхманом из немецкой колонии", – вспомнил руководитель направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик.

А тот уже в свою очередь сообщил израильским спецслужбам и из-за этого уже смогли отправить агентов для опознания, а позже и для захвата Эйхмана в Буэнос-Айресе.

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Спустя несколько месяцев наблюдений агенты Моссада выяснили, что Эйхман ежедневно приезжает одним и тем же автобусом в одно и то же время. Потом идет домой и не выходит до следующего утра. Удалось выяснить, когда дома есть семья, когда люди в соседних домах отсутствуют. Они просчитали все до мельчайших деталей. Подготовились так, чтобы даже в случае малейшей неудачи про запас иметь, как минимум, еще два варианта хода. Для этого сняли даже несколько конспиративных квартир. Кстати, история о том, как подтвердили личность Эйхмана не менее увлекательна.

"В течение нескольких месяцев проводили наблюдения. Во-первых, опознали его по фотографиям. Во-вторых, из-за такой детали что... Он устроил праздник и подарил цветы жене как раз на ту дату, которая приходилась на серебряную свадьбу Эйхмана с его женой, которая была уже известна", – отметил Москалик.

Операция Finale

Просить об экстрадиции было бесполезно. У Аргентины была политика отказа. Поэтому тогдашний премьер Израиля Давид Бен-Гурион приказал начать операцию Finale – захват и доставка Эйхмана в Израиль. Каким образом "Моссад" выполнит эту миссию его не интересовало. Правило было всего одно – привезти Эйхмана живым и невредимым. В Израиле над ним должны были устроить судебный процесс, так называемый израильский Нюрберг. И здесь агенты столкнулись с самым сложным этапом миссии, если связать "архитектора Холокоста" для хорошо обученных военных, это совсем не проблема, то вот удержаться от соблазна переломать ему все кости – задача не из легких. Перед ними на открытой ладони стоял сам Эйхман. Виновник смерти более 5 миллионов людей.

11 мая 1960 год – день Х. Возле дома Эйхмана уже стояли автомобили с агентами. Операцию лично возглавил тогдашний директор Моссада Иссер Харель. Первым действовать начал Рафи Эйтан. Позже он получит прозвище "мужчина, поймавший Эйхмана". Впоследствии присоединились еще двое.

Операция по его похищению прошла молниеносно быстро. Никто из соседних домов ничего не видел. После такого дерзкого шага, местные нацисты еще долго прочесывали территорию в поисках пропавшего архитектора, но тщетно. Никто и не подозревал где он, потому что израильтяне не сообщили об этом сами. Интересно, что группа захвата Эйхмана, вязала его в специальных перчатках, которые сегодня хранятся в музее. Дело в том, что агенты не хотели касаться дьявола.

Иссер Харель и Лотар Герман / Коллаж WAS

"Мы ждали Эйхмана возле его дома. Когда он появился, я подошел к нему и испанском сказал "Минуточку, сеньор". Затем я схватил его специальным приемом, повалил на землю и мы запихнули его в машину. Всю дорогу он молчал", – сказал бывший директор операций "Моссада" Рафи Эйтан.

На конспиративной квартире его держали 9 дней. Без права выхода, под строго охраной. Большую часть времени он был прикован к постели. Там агенты в очередной раз убедились в лице захваченного узнав у него имя. Существует две версии, почему Моссадовцы сидели на квартире так долго.

Первая – они якобы пытались заодно найти Йозефа Менгеле, который тоже жил в Буэнос-Айресе. Поскольку найти его не удалось, то его покинули.

– они якобы пытались заодно найти Йозефа Менгеле, который тоже жил в Буэнос-Айресе. Поскольку найти его не удалось, то его покинули. Вторая, официальная – операция по захвату "архитектора Холокоста" специально была назначена на 150-летия независимости Аргентины. В то время самолет "Бристоль Британия" должен был перевозить израильскую делегацию. Поэтому агенты использовали бы этот шанс для того, чтобы тихо и незаметно перевезти и Эйхмана. Персонал самолета заранее предупредили о готовящейся операции.

Пришел нас вывозить нациста из страны. Вечером израильский врач обколол Эйхмана наркотиками, практически полностью его парализовав. Он не мог ни двигаться, ни говорить. Переодели его в форму израильского пилота и около полуночи поехали в аэропорт. Все эти маневры агенты проделали, чтобы "архитектор Холокоста" на таможне не мог даже подать знака о том, что его похитили. Во время проверки никаких нарушений не обнаружили. "Моссадовцы" просчитали все до мельчайших деталей. Они успешно зашли на борт и 22-го мая уже были на территории Израиля.

Эйхмана самолетом доставляют в Израиль / Фото Zvi Aharoni

Похищение Эйхмана

Реакция мира была очень бурной, в особенности Аргентины. Никто и подумать не мог что израильтяне ворвутся в чужую страну, нарушая ее личное пространство. Хоть Аргентина и осуждала такие действия, но вернуть Эйхмана назад не требовала. Кстати, во время голосования за резолюцию в ООН ближайшие союзники Израиля: США, Британия и Франция осудили действия Моссада. А вот СССР и Польша, наоборот, поддержали. В Иерусалиме хоть и заявляли о том, что силы безопасности арестовали и привезли главного нацистского преступника, перед миром говорили, что их спецслужбы никакого отношения к угону не имеют. Мол, это все сделали добровольцы и патриоты страны. Более того, агенты Моссада перед тем, как вывезти Эйхмана из Аргентины, фактически "узаконили" свои действия.

Чтобы избежать кризиса и удостовериться в том, что наши действия легальны наши юридические консультанты посоветовали дать Эйхману подписать заявление. В ней он согласился, что предстанет перед законом и израильским судом. Мы взяли это заявление с собой и дали его Эйхману. Он не сразу подписал. На это ушло два дня,

- сказал бывший директор операций Моссада Рафи Эйтан.

И даже несмотря на это, международное сообщество осуждала действия Израиля и только подливала масла в огонь в отношениях Иерусалим – Буэнос-Айрес. Но израильтяне были бескомпромиссными. По их словам, похищение Эйхмана было не необходимостью, а делом принципа. Поскольку официально аргентинцы его бы не выдали, действовать надо было окольным путем.

Тем временем Эйхмана готовили к суду. Чтобы отправить его на скамью подсудимых, израильтяне хотели окончательно убедиться во всех его грехах. Ежедневно в течение нескольких месяцев в его камеру приходил следователь и на базе полученных из архивов документов допрашивал его. В целом количество представленных доказательств и документов в суде перевалила за 3 тысячи бумаг. Израильтяне и без доказательств знали, что он виноват, но хотели, чтобы Эйхман лично признал это. Но все попытки были тщетными.

Суд над Эйхманом и смертная казнь

Чтобы осудить Эйхмана израильтяне специально перестроили один из театров под зал суда. Внутри установили стеклянный пуленепробиваемый куб, в котором сидел "архитектор Холокоста". Евреи опасались, что кто-то пронесет оружие и попытается убить его, а быстрая смерть для такого человека слишком легкий способ уйти из жизни. Слушания длились 8 месяцев. Собирать доказательства было довольно тяжело. Очень мало евреев хотели поднимать прошлое на поверхность. Главным источником информации были документы, подписанные Эйхманом и его подчиненными. И главное здесь не доказательства, а желание евреев убить нациста.

Даже несмотря на то, что большинство евреев не хотели свидетельствовать в суде, следователям удалось найти более сотни свидетелей из 17-ти стран мира. На слушания пригласили практически весь мир. Наряду с простыми израильтянами в зале сидели и представители крупнейших СМИ планеты. Премьер пригласил продюсеров, чтобы те организовали непрерывную прямую трансляцию с 5-ю камерами и переводом на разные языки. Суд над Эйхманом стал одной из самых грандиозных событий для еврейского народа. Ему предъявлены 15 обвинений: большинство из них касалось преступлений против евреев. Ехйман признал свою причастность, но вину – никогда.

Суд над Адольфом Эйхманом: смотрите фото gpophoto.gov.il

Приговор очевиден – смертная казнь. 1 июня 1962 года Адольфа Эйхмана повесили. Его последние слова он посвятил 3-м странам: "Да здравствует Германия. Да здравствует Аргентина. Да здравствует Австрия. Это три страны, с которыми я больше всего связан и которые я никогда не забуду". Затем он попрощался с семьей, друзьями и на этом виселица опустилась. Рафи Эйтан (человек, который поймал Эйхмана) потом вспоминал, как в последний момент "архитектор Холокоста" сквозь зубы пробормотал "Я надеюсь что все вы пойдете за мной".

Прах Эйхмана рассыпали над Средиземным морем, по территориальным водам Израиля. Суд над ним дал шанс жертвам Холокоста шанс заявить о себе и рассказать о страшных зверствах, которые с ними происходили. Враг №1 (так называли Ейзмана) был наказан. Моссадовцы справились отлично. Хотя для них и не свойственно вести охоту за нацистами. Спецслужба была создана для противостояния другому врагу – арабам. Поэтому случай с Эйхманом можно занести в список уникальных операций. Относительно группы захвата, то их жизнь сложилась отлично. За исключением врача, который колол Эйхману наркотики: он покончил жизнь самоубийством.