"Угроза начнет расти": в ГПСУ прокомментировали ситуацию на границе с Беларусью

В сентябре этого года Беларусь проведет совместные с Россией военные учения. В этот период опасность на границе с Беларусью может возрасти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Есть ли угроза на белорусской границе

Андрей Демченко объяснил, что ситуация на границе с Беларусью отличается от ситуации на границе с Россией. По состоянию на 29 мая опасных для Украины действий, в частности создания ударных групп, на этом направлении не фиксировалось.

Угроза начнет расти, когда начнется активная фаза совместных учений, которые анонсировали Беларусь и Россия, которая приходится на сентябрь. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Также в Курской области россияне накопили достаточное количество личного состава и техники для попыток наступления вглубь Украины на Сумском направлении.

Накопление началось еще с того момента, когда Россия пыталась вытеснить силы обороны Украины, которые вели свою операцию на Курщине,

– сказал Демченко.

По его словам, Россия продолжает держать свой личный состав на этом участке фронта.

К слову, недавно стало известно, что российские ракеты "Орешник" могут появиться на территории Беларуси до конца 2025 года. Места для их размещения также уже якобы определены.