Граница с Белорусью – плачевная, – военный эксперт призвал защитить Украину
Источник:24 канал
Есть угроза, что Россия может осуществить наступление на Украину с территории Беларуси. Туда уже свезли оружие и технику, мол, для военных учений "Запад-2021". Однако проблема Украины в ненадежно защищенной границе.
Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, военный эксперт Михаил Макарук. По его словам, белорусско-украинская граница нуждается в укреплении.
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"Украинско-белорусская граница является для наших защитных порядков плачевным зрелищем. У нас есть только естественные защитные условия, а именно болота и река Припять. Это большая проблема", – подчеркнул Макарук.
Что надо делать
Он считает, что нужно более активно формировать обеспечение государственной границы.
Необходимые коммуникации, в определенных местах ограждения, фортификационные сооружения обороны и т.д.,
– сказал военный эксперт.
"Это должно быть внимание Министерства внутренних дел, к которому относится Пограничная служба Украины", – добавил он.
Макарук о вероятном наступлении России с территории Беларуси: смотрите видео
Учения "Запад-2021": коротко
- Совместные военные учения России и Беларуси стартовали 9 сентября. Продлятся они до 16 сентября.
- Главная цель учений – "интересы обеспечения военной безопасности Союзного государства". В то же время Александр Лукашенко объяснял, что учатся вместе, ведь "и воевать придется вместе".
- Президенты двух стран накануне учений обсуждали сотрудничество по телефону.
- Владимир Зеленский заверил, что осознает опасность и не исключает полномасштабной войны.