Граница с Белорусью – плачевная, – военный эксперт призвал защитить Украину

Есть угроза, что Россия может осуществить наступление на Украину с территории Беларуси. Туда уже свезли оружие и технику, мол, для военных учений "Запад-2021". Однако проблема Украины в ненадежно защищенной границе.

Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, военный эксперт Михаил Макарук. По его словам, белорусско-украинская граница нуждается в укреплении.

К теме Поддержат 4 западные страны, – военный эксперт о полномасштабной войне с Россией

"Украинско-белорусская граница является для наших защитных порядков плачевным зрелищем. У нас есть только естественные защитные условия, а именно болота и река Припять. Это большая проблема", – подчеркнул Макарук.

Что надо делать

Он считает, что нужно более активно формировать обеспечение государственной границы.

Необходимые коммуникации, в определенных местах ограждения, фортификационные сооружения обороны и т.д.,

– сказал военный эксперт.

"Это должно быть внимание Министерства внутренних дел, к которому относится Пограничная служба Украины", – добавил он.

Макарук о вероятном наступлении России с территории Беларуси: смотрите видео

Учения "Запад-2021": коротко