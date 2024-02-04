Финляндия оставит границу с Россией закрытой: какие причины
Финляндия не будет открывать границу с Россией. Кроме того, в Хельсинки говорят, что им надо подготовить меры против любого нелегального проникновения.
Соответствующую информацию премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал в интервью Yle. По его словам, тысячи людей из третьих стран хотят нелегально попасть в их государство.
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Что известно о границе России и Финляндии
Очевидно, что мы не можем открыть границы. Одновременно с этим нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения. Этим сейчас активно занимается правительство,
– заявил финский премьер.
По его словам, легких решений не будет. Петтери Орпо сказал, что на первом месте безопасность их границ.
"Главный принцип в том, что мы позаботимся о безопасности границ Финляндии, о национальной безопасности. Это стоит на первом месте", – премьер-министр Финляндии.
Что происходит на границе Финляндии и России
- Впервые границу Финляндии и России закрыли в ноябре 2023 года. Сейчас она остается закрытой до 11 февраля 2024 года.
- Конституционный комитет парламента ранее постановил, что восточная граница может быть полностью закрыта на короткий период при исключительных обстоятельствах.
- Стоит заметить, что в январе по пересеченной местности границу Финляндии и России перешли несколько десятков человек. Впоследствии они попросили убежища в Финляндии.