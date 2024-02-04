Відповідну інформацію прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів у інтерв'ю Yle. За його словами, тисячі людей з третіх країн хочуть нелегально потрапити до їхньої держави.
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Що відомо про кордон Росії та Фінляндії
Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно із цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд,
– заявив фінський прем'єр.
За його словами, легких рішень не буде. Петтері Орпо сказав, що на першому місці безпека їхніх кордонів.
"Головний принцип у тому, що ми подбаємо про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку. Це стоїть на першому місці", – прем'єр-міністр Фінляндії.
Що відбувається на кордоні Фінляндії та Росії
- Вперше кордон Фінляндії та Росії закрили у листопаді 2023 року. Наразі він залишається закритим до 11 лютого 2024 року.
- Конституційний комітет парламенту раніше постановив, що східний кордон може бути повністю закритий на короткий період за виняткових обставин.
- Варто зауважити, що у січні пересіченою місцевістю кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей. Згодом вони попросили притулку у Фінляндії.