Відповідну інформацію прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів у інтерв'ю Yle. За його словами, тисячі людей з третіх країн хочуть нелегально потрапити до їхньої держави.

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Що відомо про кордон Росії та Фінляндії

Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно із цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд,

– заявив фінський прем'єр.

За його словами, легких рішень не буде. Петтері Орпо сказав, що на першому місці безпека їхніх кордонів.

"Головний принцип у тому, що ми подбаємо про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку. Це стоїть на першому місці", – прем'єр-міністр Фінляндії.

Що відбувається на кордоні Фінляндії та Росії