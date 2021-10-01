Граница не защищает от войны, – военный эксперт об обустройстве границы с Россией и Беларусью
Источник:24 канал
В Министерстве внутренних дел планируют построить государственную границу с Россией и Беларусью. Однако не стоит считать, что она будет защитой от войны.
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он пояснил, что главная функция границы – предотвращение незаконного пересечения.
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"Граница не сдерживает в ходе боевых действий. Если будет наступление воинских частей – граница для этого не предназначена", – заверил Жданов.
Сколько времени нужно на обустройство
Военный эксперт считает – нужно, чтобы обустройство границы было в масштабах государства, как "Большое строительство дорог".
Если это будет государственная программа, или министерская, но на контроле президента, за несколько лет сможем отстроить,
– подчеркнул Жданов.
По его словам, сначала это будет забор, колючая проволока. Далее будут наращивать инженерные сооружения для средств разведки и огневого поражения.
Военный эксперт прокомментировал заявление МВД по границам: видео
Обустройство границы: что известно
- В МВД планируют построить границу в течение 2022 – 2023 годов.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский 1 октября был на Луганщине. Он осмотрел участок украино-российской границы в селе Рассыпное, которую недавно возвели.
- Инициативе уже дали название – "Большое строительство границ".