Граница не защищает от войны, – военный эксперт об обустройстве границы с Россией и Беларусью

1 октября 2021 , 19:52
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Источник:

24 канал

В Министерстве внутренних дел планируют построить государственную границу с Россией и Беларусью. Однако не стоит считать, что она будет защитой от войны.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он пояснил, что главная функция границы – предотвращение незаконного пересечения.

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"Граница не сдерживает в ходе боевых действий. Если будет наступление воинских частей – граница для этого не предназначена", – заверил Жданов.

Сколько времени нужно на обустройство

Военный эксперт считает –  нужно, чтобы обустройство границы было в масштабах государства, как "Большое строительство дорог".

Если это будет государственная программа, или министерская, но на контроле президента, за несколько лет сможем отстроить,
 –  подчеркнул Жданов.

По его словам, сначала это будет забор, колючая проволока. Далее будут наращивать инженерные сооружения для средств разведки и огневого поражения.

Военный эксперт прокомментировал заявление МВД по границам: видео

Обустройство границы: что известно

  • В МВД планируют построить границу в течение 2022 – 2023 годов.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский 1 октября был на Луганщине. Он осмотрел участок украино-российской границы в селе Рассыпное, которую недавно возвели.
  • Инициативе уже дали название – "Большое строительство границ".
Автор: Тетяна Пасічник