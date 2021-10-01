Граница не защищает от войны, – военный эксперт об обустройстве границы с Россией и Беларусью

В Министерстве внутренних дел планируют построить государственную границу с Россией и Беларусью. Однако не стоит считать, что она будет защитой от войны.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он пояснил, что главная функция границы – предотвращение незаконного пересечения.

К теме 100% контроля: к 2023 году в Украине обустроят госграницу с Россией и Беларусью

"Граница не сдерживает в ходе боевых действий. Если будет наступление воинских частей – граница для этого не предназначена", – заверил Жданов.

Сколько времени нужно на обустройство

Военный эксперт считает – нужно, чтобы обустройство границы было в масштабах государства, как "Большое строительство дорог".

Если это будет государственная программа, или министерская, но на контроле президента, за несколько лет сможем отстроить,

– подчеркнул Жданов.

По его словам, сначала это будет забор, колючая проволока. Далее будут наращивать инженерные сооружения для средств разведки и огневого поражения.

Военный эксперт прокомментировал заявление МВД по границам: видео

Обустройство границы: что известно