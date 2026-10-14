На границе нарастает напряженность: в оппозиции раскрыли, к чему может готовиться режим Лукашенко
На границах Беларуси со странами Евросоюза нарастает напряженность: фиксируются провокации, повреждения пограничной инфраструктуры и действия вооруженных групп. Миграционное давление остается одним из инструментов, с помощью которых режим Александра Лукашенко может оказывать влияние на соседние государства.
Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о подготовке новых провокаций, почему ситуация на границах стран НАТО вызывает беспокойство и для чего Минск может использовать мигрантов.
Что происходит на границе Беларуси со странами ЕС?
По словам Вадима Кабанчука, Минск усиливает давление на европейские государства, используя мигрантов и другие методы гибридного воздействия. Он считает, что последние инциденты могут свидетельствовать о подготовке к более активным провокациям.
В частности, представитель белорусской оппозиции упомянул инцидент на латвийской границе, в ходе которого вооруженная группа с территории Беларуси повредила несколько камер. Этот инцидент сопровождался информационной операцией.
Напомним, что на границе Латвии с Беларусью в начале октября произошел опасный инцидент: вооруженные люди в масках сопровождали группу из 20 мигрантов и угрожали латвийским военным. Впоследствии неизвестные проникли на территорию Латвии, повредили пограничное оборудование и похитили камеры наблюдения, после чего вернулись в Беларусь.
Фактически они сейчас усилили давление на страны Евросоюза. Напомню, что атака мигрантов продолжается уже несколько лет,
– отметил Кабанчук.
Он напомнил и о предыдущих случаях обострения ситуации на границе с Польшей, когда большие группы мигрантов пытались проникнуть на территорию страны. Такие действия создают дополнительную нагрузку на пограничников и вынуждают европейские государства усиливать охрану границ.
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Почему Лукашенко может использовать мигрантов?
Кабанчук считает, что миграционное давление является частью более широкой стратегии Минска. Людей из стран Ближнего Востока и Африки организованно привозят в Беларусь, после чего они оказываются у границ ЕС.
В отдельных случаях мигрантов направляют к пограничным участкам, откуда им сложно вернуться обратно на территорию Беларуси. В результате люди пытаются прорваться в соседние государства.
Такие действия позволяют Минску создавать напряженность в странах Евросоюза и проверять их готовность реагировать на подобные ситуации.
Кабанчук призывает европейские государства координировать действия, обмениваться оперативной информацией и совместно противодействовать провокациям.
Особое беспокойство, по словам Кабанчука, вызывает информация о новых пограничных сооружений на латвийском направлении. Там начали рыть туннели, подобные тем, которые ранее появлялись на границе с Литвой. Такие сооружения потенциально могут использоваться не только для перемещения мигрантов, но и для других целей.
Есть ряд признаков, указывающих на то, что они готовятся к более активным атакам,
– подчеркнул Кабанчук.
Он также обратил внимание на случаи проникновения групп людей на территорию стран НАТО. Москва и Минск могут использовать такие инциденты, чтобы проверять реакцию европейских правительств и выявлять слабые места в системе безопасности.
Почему Россия заинтересована в давлении на страны НАТО?
По оценке Кабанчука, Кремль стремится ослабить единство европейских государств и проверить, как они будут реагировать на провокации. Для этого Россия может использовать не только военные инструменты, но и информационное давление, а также инциденты на границах.
Путин не собирается воевать со всем НАТО. Он собирается разломать эту Европу по отдельности,
– заявил представитель белорусской оппозиции.
Он пояснил, что даже отдельные инциденты могут вызывать политические споры и кадровые перестановки в европейских странах.
Москва может воспринимать такую реакцию как сигнал для дальнейшего усиления давления. Кабанчук подчеркнул необходимость совместного ответа европейских государств, усиления пограничной безопасности и обмена информацией.