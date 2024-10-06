На границе с Польшей не работают некоторые пункты пропуска: в чем причина

На украинско-польской границе приостановили работу некоторые пункты пропуска. Движение остановлено как на въезд, так и на выезд.

Об этом предупредила Государственная таможенная служба Украины. Приостановили работу 4 контрольно-пропускных пункта.

Смотрите также В Польше задержали 2 украинцев: обвиняют в организации многократных пересечений границы

На границе с Польшей не работают пропускные пункты

На границе Украины и Польши не работают некоторые контрольно-пропускные пункты. Причиной этого стала остановка работы базы данных Польши.

Так, по информации польской стороны, на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин" остановлено движение автотранспорта на выезд и въезд. Также в пунктах пропуска "Шегини – Медика" и "Краковец – Корчева" оформление транспортных средств в направлении "выезд из Украины" не осуществляется. В то же время въезд в Украину доступен только для легковых авто.

В Государственной таможенные службы Украины отметили, что это временные трудности и призвали украинцев отнестись с пониманием к временным трудностям.

Об устранении неисправностей и восстановлении полноценной работы на границе с Польшей сообщим дополнительно,

– добавили в ведомстве.

Как ранее сообщало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 21:00 на пунктах пропуска с Польшей в очередях было 85 легковых автомобилей, а также 9 автобусов.